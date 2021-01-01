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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу

Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 100 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 35,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 2,
м. Нововолинськ –2,
Володимир-Волинський район – 5,
Іваничівський район – 5,
Ковельський район – 21,
Любомльський район – 7,
Камінь-Каширський район – 10,
Любешівський район – 2,
Маневицький район – 3.

Усього станом на 16 травня в області зареєстрували 59 643 випадки. Одужало – 54 460 осіб (за останню добу – 123).

Летальні випадки – 1080 (за останню добу – 7: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 4, Любешівський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 232 730 осіб, за минулу добу — 525 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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