Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу





Про це



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 35,

Луцький район – 5,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 2,

м. Нововолинськ –2,

Володимир-Волинський район – 5,

Іваничівський район – 5,

Ковельський район – 21,

Любомльський район – 7,

Камінь-Каширський район – 10,

Любешівський район – 2,

Маневицький район – 3.



Усього станом на 16 травня в області зареєстрували 59 643 випадки. Одужало – 54 460 осіб (за останню добу – 123).



Летальні випадки – 1080 (за останню добу – 7: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 4, Любешівський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 232 730 осіб, за минулу добу — 525 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 100 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 35,Луцький район – 5,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 2,м. Нововолинськ –2,Володимир-Волинський район – 5,Іваничівський район – 5,Ковельський район – 21,Любомльський район – 7,Камінь-Каширський район – 10,Любешівський район – 2,Маневицький район – 3.Усього станом на 16 травня в області зареєстрували 59 643 випадки. Одужало – 54 460 осіб (за останню добу – 123).Летальні випадки – 1080 (за останню добу – 7: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ковельський район – 4, Любешівський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 232 730 осіб, за минулу добу — 525 осіб.

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