вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО

У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО
У Луцькій громаді на прибережній зоні річки Стир протяжністю майже два кілометри невідомі зробили кругові надруби на деревах, які там ростуть. Пошкодили майже 20 дерев.

Про це розповів Суспільному лучанин Михайло Верпучинский.

Дерева із вирубаними кільцями навколо стовбура знаходяться з обох боків вулиці Зарічної. Чоловік каже: надруби з обох частин свідчать про те, що дерева навмисно намагаються знищити.

Зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше.

"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.

Окрім шкоди деревам, ці надрізи у майбутньому впливатимуть і на річку Стир, повідомила доцентка кафедри екології і охорони навколишнього середовища Оксана Музиченко.

Науковиця говорить: це не просто зрізання кори, а пошкодження стовбурової частини, тобто поживні речовини з кореня до рослини не будуть доходити.

Зі слів екологині, дерева надрубували вздовж берегової лінії, а дерево утримує до декількох тонн ґрунту. Науковиця зауважила: така шкода деревам може в майбутньому спричинити розмивання грунту та поступове розмивання прибережної території.

"Буде руйнуватися природоохоронна зона, а для річки Стир це – 25 метрів і в цих межах не можна робити рубки, навпаки, треба тільки засаджувати", – додала Оксана Музиченко.

Оцінку завданої шкоди природі екоінспектори планують зробити впродовж двох тижнів. Речниця Держекоінспекції на Волині Анна Тумік розповіла: фахівці виїдуть на місце і проведуть розрахунок шкоди завданої природі. Після цього матеріали справи передадуть у поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Стир, пошкоджені дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 13:16
У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Сьогодні, 11:50
16 травня – яке сьогодні свято і чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:04
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
11 травень, 11:05
Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку Небайдужі «здали» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку
05 квітень, 15:15
У Луцьку берег Стиру забруднюють будівельним сміттям. ВІДЕО У Луцьку берег Стиру забруднюють будівельним сміттям. ВІДЕО
12 березень, 23:34
У Луцьку у Стиру освятили воду У Луцьку у Стиру освятили воду
07 січень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
 0
«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Сьогодні, 11:50
 0
16 травня – яке сьогодні свято і чого категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:04
 0
Де на Волині виявили найбільше випадків COVID-19 за минулу добу
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8