У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Верпучинский.



Дерева із вирубаними кільцями навколо стовбура знаходяться з обох боків вулиці Зарічної. Чоловік каже: надруби з обох частин свідчать про те, що дерева навмисно намагаються знищити.



Зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше.



"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.



Окрім шкоди деревам, ці надрізи у майбутньому впливатимуть і на річку Стир, повідомила доцентка кафедри екології і охорони навколишнього середовища Оксана Музиченко.



Науковиця говорить: це не просто зрізання кори, а пошкодження стовбурової частини, тобто поживні речовини з кореня до рослини не будуть доходити.



Зі слів екологині, дерева надрубували вздовж берегової лінії, а дерево утримує до декількох тонн ґрунту. Науковиця зауважила: така шкода деревам може в майбутньому спричинити розмивання грунту та поступове розмивання прибережної території.



"Буде руйнуватися природоохоронна зона, а для річки Стир це – 25 метрів і в цих межах не можна робити рубки, навпаки, треба тільки засаджувати", – додала Оксана Музиченко.



Оцінку завданої шкоди природі екоінспектори планують зробити впродовж двох тижнів. Речниця Держекоінспекції на Волині Анна Тумік розповіла: фахівці виїдуть на місце і проведуть розрахунок шкоди завданої природі. Після цього матеріали справи передадуть у поліцію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій громаді на прибережній зоні річки Стир протяжністю майже два кілометри невідомі зробили кругові надруби на деревах, які там ростуть. Пошкодили майже 20 дерев.Про це розповів Суспільному лучанинДерева із вирубаними кільцями навколо стовбура знаходяться з обох боків вулиці Зарічної. Чоловік каже: надруби з обох частин свідчать про те, що дерева навмисно намагаються знищити.Зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше."Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.Окрім шкоди деревам, ці надрізи у майбутньому впливатимуть і на річку Стир, повідомила доцентка кафедри екології і охорони навколишнього середовищаНауковиця говорить: це не просто зрізання кори, а пошкодження стовбурової частини, тобто поживні речовини з кореня до рослини не будуть доходити.Зі слів екологині, дерева надрубували вздовж берегової лінії, а дерево утримує до декількох тонн ґрунту. Науковиця зауважила: така шкода деревам може в майбутньому спричинити розмивання грунту та поступове розмивання прибережної території."Буде руйнуватися природоохоронна зона, а для річки Стир це – 25 метрів і в цих межах не можна робити рубки, навпаки, треба тільки засаджувати", – додала Оксана Музиченко.Оцінку завданої шкоди природі екоінспектори планують зробити впродовж двох тижнів. Речниця Держекоінспекції на Волинірозповіла: фахівці виїдуть на місце і проведуть розрахунок шкоди завданої природі. Після цього матеріали справи передадуть у поліцію.

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