На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 13:16
Поблизу с. Розводів Стрийського району вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR".
Пожежа сталася сьогодні, 16 травня, о 05:10, інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.
До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.
Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували о 05:36.
Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкодив обшивки салону на площі 18 кв. м , 24 крісла.
Автобус вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
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Пожежа сталася сьогодні, 16 травня, о 05:10, інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.
В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.
До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.
Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували о 05:36.
Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкодив обшивки салону на площі 18 кв. м , 24 крісла.
Автобус вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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