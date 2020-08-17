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На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО

На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Поблизу с. Розводів Стрийського району вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR".

Пожежа сталася сьогодні, 16 травня, о 05:10, інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.

До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.

Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували о 05:36.
Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкодив обшивки салону на площі 18 кв. м , 24 крісла.

Автобус вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО

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Теги: Львівщина, пожежа, рейсовий автобус
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