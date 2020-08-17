На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО





Пожежа сталася сьогодні, 16 травня, о 05:10, інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.



В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.



До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.



Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували о 05:36.

Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкодив обшивки салону на площі 18 кв. м , 24 крісла.



Автобус вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу с. Розводів Стрийського району вогнеборці ліквідували пожежу в рейсовому автобусі "Mersedes IRIZAR".Пожежа сталася сьогодні, 16 травня, о 05:10, інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.В автобусі перебувало 20 пасажирів та 2 водії.До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв та 11-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ.Пожежу локалізували о 05:25 та повністю ліквідували о 05:36.Вогонь знищив моторний відсік, 27 крісел, обшивки салону на площі 18 кв. м та пошкодив обшивки салону на площі 18 кв. м , 24 крісла.Автобус вдалося врятувати. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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