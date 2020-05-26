Вихідні у червні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
Невдовзі настане довгоочікуване літо. Цього року червень потішить українців додатковими вихідними, завдяки державним святам.
На перший місяць літа, зокрема, припадає велике християнське свято – Трійця, яке у народі знане також як Зелені свята. Воно відзначається у неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня. Отже, українці отримають три вихідних дні поспіль: з 19 по 21 червня, пише "Уніан".
Звісно ж, наприкінці місяця в Україні відзначатиметься День Конституції. Він є офіційним вихідним днем і щороку святкується 28 червня. Таким чином, на українців чекає ще один святковий вікенд – з 26 по 28 червня.
Всього у перший місяць літа 2021 року в Україні буде 20 робочих днів, а для відпочинку – 10 вихідних.
Основні свята та пам’ятні дати червня 2021
1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей
4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів
5 червня - Всесвітній день охорони довкілля
6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста
8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
9 червня - Міжнародний день друзів
10 червня - Вознесіння Господнє
12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України
13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів
14 червня - Всесвітній день донора
15 червня - День захисту людей похилого віку
16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів
17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 червня - День дільничного інспектора поліції
19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця
21 червня - День літнього сонцестояння
22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України
25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка
26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства
28 червня - День Конституції України
29 червня - Міжнародний день тропіків
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На перший місяць літа, зокрема, припадає велике християнське свято – Трійця, яке у народі знане також як Зелені свята. Воно відзначається у неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня. Отже, українці отримають три вихідних дні поспіль: з 19 по 21 червня, пише "Уніан".
Звісно ж, наприкінці місяця в Україні відзначатиметься День Конституції. Він є офіційним вихідним днем і щороку святкується 28 червня. Таким чином, на українців чекає ще один святковий вікенд – з 26 по 28 червня.
Всього у перший місяць літа 2021 року в Україні буде 20 робочих днів, а для відпочинку – 10 вихідних.
Основні свята та пам’ятні дати червня 2021
1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей
4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів
5 червня - Всесвітній день охорони довкілля
6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста
8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна
9 червня - Міжнародний день друзів
10 червня - Вознесіння Господнє
12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України
13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів
14 червня - Всесвітній день донора
15 червня - День захисту людей похилого віку
16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів
17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
18 червня - День дільничного інспектора поліції
19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця
21 червня - День літнього сонцестояння
22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні
23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України
25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка
26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства
28 червня - День Конституції України
29 червня - Міжнародний день тропіків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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