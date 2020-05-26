Вихідні у червні: скільки днів відпочиватимуть українці





На перший місяць літа, зокрема, припадає велике християнське свято – Трійця, яке у народі знане також як Зелені свята. Воно відзначається у неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня. Отже, українці отримають три вихідних дні поспіль: з 19 по 21 червня, пише



Звісно ж, наприкінці місяця в Україні відзначатиметься День Конституції. Він є офіційним вихідним днем і щороку святкується 28 червня. Таким чином, на українців чекає ще один святковий вікенд – з 26 по 28 червня.



Всього у перший місяць літа 2021 року в Україні буде 20 робочих днів, а для відпочинку – 10 вихідних.



Основні свята та пам’ятні дати червня 2021



1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей

4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів

5 червня - Всесвітній день охорони довкілля

6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

9 червня - Міжнародний день друзів

10 червня - Вознесіння Господнє

12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України

13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів

14 червня - Всесвітній день донора

15 червня - День захисту людей похилого віку

16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця

21 червня - День літнього сонцестояння

22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України

25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка

26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства

28 червня - День Конституції України

29 червня - Міжнародний день тропіків









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі настане довгоочікуване літо. Цього року червень потішить українців додатковими вихідними, завдяки державним святам.На перший місяць літа, зокрема, припадає велике християнське свято – Трійця, яке у народі знане також як Зелені свята. Воно відзначається у неділю, тому вихідний переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, а це понеділок – 21 червня. Отже, українці отримають три вихідних дні поспіль: з 19 по 21 червня, пише "Уніан". Звісно ж, наприкінці місяця в Україні відзначатиметься День Конституції. Він є офіційним вихідним днем і щороку святкується 28 червня. Таким чином, на українців чекає ще один святковий вікенд – з 26 по 28 червня.Всього у перший місяць літа 2021 року в Україні буде 20 робочих днів, а для відпочинку – 10 вихідних.1 червня - Всесвітній день батьків, День захисту дітей4 червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії, День господарських судів5 червня - Всесвітній день охорони довкілля6 червня - День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, День журналіста8 червня - Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна9 червня - Міжнародний день друзів10 червня - Вознесіння Господнє12 червня - Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку України13 червня - День працівників легкої промисловості, День визволення Маріуполя від російських окупантів14 червня - Всесвітній день донора15 червня - День захисту людей похилого віку16 червня - Міжнародний день сімейних грошових переказів17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою18 червня - День дільничного інспектора поліції19 червня - День фермера України, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту20 червня - День медичного працівника, Всесвітній день біженців, День батька, Трійця21 червня - День літнього сонцестояння22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні23 червня - День державної служби ООН, День державної служби України25 червня - День митної служби України, День митника України, Міжнародний день моряка26 червня - Міжнародний день на підтримку жертв катувань, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу27 червня - День молоді, Всесвітній день рибальства28 червня - День Конституції України29 червня - Міжнародний день тропіків

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