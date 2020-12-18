Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 17:22
Повідомили, скільки в квітні заробили голови обладміністрацій. Найвищу зарплату серед своїх колег отримав очільник Луганської області Сергій Гайдай - 102 тис. 927 грн.
Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».
Як зазначають, Гайдай вже не перший місяць отримує найвищу зарплату серед голів ОДА.
Звільнений з посади керівника Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко заробив 66 тис. 690 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили компенсацію за невикористану відпустку – 27,8 тис. грн.
Трохи більше 57 тис. грн за минулий місяць нарахували керівнику Рівненської ОДА Віталію Ковалю, голові Харківської ОДА Айні Тимчук, голові Сумської ОДА Василю Хомі, голові Чернівецької ОДА Сергію Осадчуку і голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.
Найнижча зарплата у квітні була у керівника Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука – 45 тис. 643 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».
Як зазначають, Гайдай вже не перший місяць отримує найвищу зарплату серед голів ОДА.
Звільнений з посади керівника Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко заробив 66 тис. 690 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили компенсацію за невикористану відпустку – 27,8 тис. грн.
Трохи більше 57 тис. грн за минулий місяць нарахували керівнику Рівненської ОДА Віталію Ковалю, голові Харківської ОДА Айні Тимчук, голові Сумської ОДА Василю Хомі, голові Чернівецької ОДА Сергію Осадчуку і голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.
Найнижча зарплата у квітні була у керівника Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука – 45 тис. 643 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено
Сьогодні, 17:51
Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 17:22