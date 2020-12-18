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Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко

Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
Повідомили, скільки в квітні заробили голови обладміністрацій. Найвищу зарплату серед своїх колег отримав очільник Луганської області Сергій Гайдай - 102 тис. 927 грн.

Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло».

Як зазначають, Гайдай вже не перший місяць отримує найвищу зарплату серед голів ОДА.

Звільнений з посади керівника Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко заробив 66 тис. 690 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили компенсацію за невикористану відпустку – 27,8 тис. грн.

Трохи більше 57 тис. грн за минулий місяць нарахували керівнику Рівненської ОДА Віталію Ковалю, голові Харківської ОДА Айні Тимчук, голові Сумської ОДА Василю Хомі, голові Чернівецької ОДА Сергію Осадчуку і голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.

Найнижча зарплата у квітні була у керівника Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука – 45 тис. 643 грн.

Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко

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Теги: голова Волинської ОДА, Погуляйко, зарплата, квітень
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