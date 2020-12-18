Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко

Сергій Гайдай - 102 тис. 927 грн.



Про це йдеться у матеріалі



Як зазначають, Гайдай вже не перший місяць отримує найвищу зарплату серед голів ОДА.



Звільнений з посади керівника Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко заробив 66 тис. 690 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили компенсацію за невикористану відпустку – 27,8 тис. грн.



Трохи більше 57 тис. грн за минулий місяць нарахували керівнику Рівненської ОДА Віталію Ковалю, голові Харківської ОДА Айні Тимчук, голові Сумської ОДА Василю Хомі, голові Чернівецької ОДА Сергію Осадчуку і голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку.



Найнижча зарплата у квітні була у керівника Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука – 45 тис. 643 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, скільки в квітні заробили голови обладміністрацій. Найвищу зарплату серед своїх колег отримав очільник Луганської області- 102 тис. 927 грн.Про це йдеться у матеріалі «Слово і діло». Як зазначають, Гайдай вже не перший місяць отримує найвищу зарплату серед голів ОДА.Звільнений з посади керівника Кіровоградської ОДАзаробив 66 тис. 690 грн. Йому, крім окладу і надбавок, виплатили компенсацію за невикористану відпустку – 27,8 тис. грн.Трохи більше 57 тис. грн за минулий місяць нарахували керівнику Рівненської ОДА, голові Харківської ОДА, голові Сумської ОДА, голові Чернівецької ОДАі головіНайнижча зарплата у квітні була у керівника Івано-Франківської обладміністрації– 45 тис. 643 грн.

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