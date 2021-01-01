Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 17 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, у понеділок, 17 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
Як інформує Sinoptik, завтра ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До самого вечора йтиме дощ, поступово слабнучи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.
Як інформує Sinoptik, завтра ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До самого вечора йтиме дощ, поступово слабнучи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вихідні у червні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 17 травня
Сьогодні, 20:00
У Білорусі вводять плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву
Сьогодні, 19:18
Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:38