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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 17 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 17 травня
У Волинській області завтра, у понеділок, 17 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.

Як інформує Sinoptik, завтра ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До самого вечора йтиме дощ, поступово слабнучи.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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