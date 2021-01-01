Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 17 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.



Як інформує Sinoptik, завтра ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До самого вечора йтиме дощ, поступово слабнучи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, у понеділок, 17 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12⁰ тепла, вдень 17-22⁰ тепла.Як інформує Sinoptik, завтра ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До самого вечора йтиме дощ, поступово слабнучи.

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