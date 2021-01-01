Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку





Про це повідомляє Луцька міська рада.



З 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на вулиці Наливайка.



У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 17 травня, не буде світла на одній із вулиць Луцька.Про це повідомляє Луцька міська рада.З 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на вулиці Наливайка.У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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