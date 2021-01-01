вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку

Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 17 травня, не буде світла на одній із вулиць Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

З 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на вулиці Наливайка.

У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі вводять плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву
Сьогодні, 19:18
Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:38
На трасі Луцьк – Ковель утворився величезний затор через фестиваль тюльпанів
Сьогодні, 18:00
У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено
Сьогодні, 17:51
Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла У середу, 12 травня, мешканці восьми луцьких вулиць сидітимуть без світла
11 травень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 квітня Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 квітня
21 квітень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 21 квітня. АДРЕСИ Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 21 квітня. АДРЕСИ
20 квітень, 19:00
Завтра, 12 квітня, мешканці 13 луцьких вулиць сидітимуть без світла Завтра, 12 квітня, мешканці 13 луцьких вулиць сидітимуть без світла
11 квітень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі вводять плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву
Сьогодні, 19:18
 0
Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:38
 0
На трасі Луцьк – Ковель утворився величезний затор через фестиваль тюльпанів
Сьогодні, 18:00
 0
У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено
Сьогодні, 17:51
 0
Скільки у квітні заробив Юрій Погуляйко
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8