Де завтра, 17 травня, не буде світла у Луцьку
Сьогодні, 18:38
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 17 травня, не буде світла на одній із вулиць Луцька.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
З 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на вулиці Наливайка.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
З 9:00 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на вулиці Наливайка.
У лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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