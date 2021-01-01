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У Білорусі вводять плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву

У Білорусі вводять плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву
У Білорусі обласна рада депутатів Гомельської області, що межує з Україною, з 1 червня вводить місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Аналогічне рішення ухвалили і в Гродненській області, що на кордоні з Литвою і Польщею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі.

"Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь при виїзді з країни спрямований на боротьбу з коронавірусною інфекцією. З 1 червня його введуть у Гомельській і Гродненській областях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонного відомства, збір стягуватимуть з транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин. Кількість пасажирів не впливає на суму збору. Платіж для транспортних засобів до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини - 29 білоруських рублів (близько 320 гривень).

Його сплата повинна здійснюватися водієм транспортного засобу до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску. При цьому від сплати податку за наявності документів звільняються водії, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжуючі померлих для поховання; учасники та інваліди війни; інваліди I та II груп та їх супроводжуючі; учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС; громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування у санаторно-курортні установи.

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Теги: Білорусь, місцевий збір, Україна, Польща
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