вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки

Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки
Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску в Медиці.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpackie.kas.gov.pl, митники під час огляду буса, за кермом якого був 25-річний українець, виявили велику суму незадекларованої готівки в різній валюті.

Чоловік намагався потайки провезти через кордон злоті, шведські та чеські крони, британські фунти на загальну суму 280 тис. злотих. Частину грошей він помістив у спеціальну схованку в бусі, яку виявили за допомогою службового собаки. Інша частина знаходилася серед особистих речей водія.

За нелегальну спробу перевезення грошей громадянина України покарали фінансово: у нього в якості штрафу вилучили 20 тис. злотих.

Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – акція протесту: мітингувальники вимагають зберегти дитячу залізницю
Сьогодні, 14:38
Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки
Сьогодні, 14:00
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 13:16
У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку Українець хотів повернутися до Польщі вплав через річку
10 квітень, 2020, 18:04
У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України У Польщі в аварії загинув 9-річний хлопчик з України
11 травень, 18:30
У Польщі заарештували українця, який удавав із себе словака, аби викрасти із заводу 120 посудомийних машин У Польщі заарештували українця, який удавав із себе словака, аби викрасти із заводу 120 посудомийних машин
27 квітень, 12:50
У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність У Польщі двоє чоловіків напали на українця через його національність
23 квітень, 13:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – акція протесту: мітингувальники вимагають зберегти дитячу залізницю
Сьогодні, 14:38
 0
Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки
Сьогодні, 14:00
 0
На Львівщині під час руху загорівся міжнародний рейсовий автобус. ФОТО
Сьогодні, 13:16
 0
У Луцьку біля Стиру невідомі надрубали майже 20 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 12:32
 0
«Волинська Голландія» один день не прийматиме відвідувачів
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8