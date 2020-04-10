Польські прикордонники затримали українця з величезною сумою готівки





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Чоловік намагався потайки провезти через кордон злоті, шведські та чеські крони, британські фунти на загальну суму 280 тис. злотих. Частину грошей він помістив у спеціальну схованку в бусі, яку виявили за допомогою службового собаки. Інша частина знаходилася серед особистих речей водія.



За нелегальну спробу перевезення грошей громадянина України покарали фінансово: у нього в якості штрафу вилучили 20 тис. злотих.



Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка з великою сумою готівки затримали в пункті пропуску в Медиці.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на podkarpackie.kas.gov.pl, митники під час огляду буса, за кермом якого був 25-річний українець, виявили велику суму незадекларованої готівки в різній валюті.Чоловік намагався потайки провезти через кордон злоті, шведські та чеські крони, британські фунти на загальну суму 280 тис. злотих. Частину грошей він помістив у спеціальну схованку в бусі, яку виявили за допомогою службового собаки. Інша частина знаходилася серед особистих речей водія.За нелегальну спробу перевезення грошей громадянина України покарали фінансово: у нього в якості штрафу вилучили 20 тис. злотих.Нагадаємо, без декларування через кордон дозволяється перевозити готівкою не більше 10 тисяч євро (або еквівалент).

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