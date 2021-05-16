Всі іноземні авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю





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У суботу Fly Dubai і Etihad Air, два авіаперевізники, що виконують польоти до Об'єднаних Арабських Еміратів, призупинили свою діяльність. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які скасували рейси за останні кілька днів.



Авіакомпанії вирішили призупинити польоти, незважаючи на те, що Ізраїль минулого тижня домовився про перенаправлення деяких вхідних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон, головного міжнародного терміналу, на посадку в аеропорту Рамон на півдні країни.



Скасування стосується рейсів, які здебільшого були заплановані на вівторок. Проте багато авіакомпаній все ще мають рейси, заплановані з 19 травня.



Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.



Із Сектора Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.



ХАМАС з Сектора Гази знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.



За тиждень збройного конфлікту в Секторі Гази були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземні авіакомпанії скасували свої польоти до Ізраїлю та назад через обстріли в секторі Гази, залишивши ізраїльські компанії єдиними, які виконують рейси за кордон.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Israel.У суботу Fly Dubai і Etihad Air, два авіаперевізники, що виконують польоти до Об'єднаних Арабських Еміратів, призупинили свою діяльність. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які скасували рейси за останні кілька днів.Авіакомпанії вирішили призупинити польоти, незважаючи на те, що Ізраїль минулого тижня домовився про перенаправлення деяких вхідних рейсів з аеропорту Бен-Гуріон, головного міжнародного терміналу, на посадку в аеропорту Рамон на півдні країни.Скасування стосується рейсів, які здебільшого були заплановані на вівторок. Проте багато авіакомпаній все ще мають рейси, заплановані з 19 травня.Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.Із Сектора Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.ХАМАС з Сектора Гази знову запустив сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримував авіаудари.За тиждень збройного конфлікту в Секторі Гази були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

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