У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено





Про це пише Hurriyet Daily News, пише



Під час цього періоду комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.



Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.



Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.



Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туреччина з 17 травня розпочинає поступовий вихід із жорсткого карантину, який триватиме до червня.Про це пише Hurriyet Daily News, пише "Бабель". Під час цього періоду комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.

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