У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено
Сьогодні, 17:51
Туреччина з 17 травня розпочинає поступовий вихід із жорсткого карантину, який триватиме до червня.
Про це пише Hurriyet Daily News, пише "Бабель".
Під час цього періоду комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.
Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.
Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.
Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.
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Про це пише Hurriyet Daily News, пише "Бабель".
Під час цього періоду комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.
Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.
Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.
Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.
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