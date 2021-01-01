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У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено

У Туреччині послаблюють карантин: що буде дозволено
Туреччина з 17 травня розпочинає поступовий вихід із жорсткого карантину, який триватиме до червня.

Про це пише Hurriyet Daily News, пише "Бабель".

Під час цього періоду комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.

Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.

Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.

Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.

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Теги: Туреччина, послаблення карантину, обмеження
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