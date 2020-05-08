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На трасі Луцьк – Ковель утворився величезний затор через фестиваль тюльпанів

На трасі Луцьк – Ковель утворився величезний затор через фестиваль тюльпанів
На трасі Луцьк - Ковель утворився величезний затор через велику кількість охочих відвідати фестиваль "Волинська Голландія". Велитенський затор тягнеться аж до Козина.

Про це повідомляють організатори фестивалю на офіційній фейсбук-сторінці.

"Друзі, щиро просимо вибачення за незручності, якщо ви просто собі їхали на Ковель, а тут вас спіткала «Волинська Голландія». Не будемо приховувати, що нам радісно з такого ажіотажу навколо нашого фестивалю, але такий наплив відвідувачів став несподіванкою навіть для нас!

Тому організатори фестивалю просять тих, хто ще планує потрапити сьогодні на фестиваль, зважати на ускладнений рух.

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Нагадаємо, квітковий фестиваль стартував 12 травня і триватиме до 23 травня включно. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.

Фото - газета "Волинь"

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Теги: фестиваль, Волинська Голландія, затор
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