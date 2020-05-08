На трасі Луцьк – Ковель утворився величезний затор через фестиваль тюльпанів

На трасі Луцьк - Ковель утворився величезний затор через велику кількість охочих відвідати фестиваль "Волинська Голландія". Велитенський затор тягнеться аж до Козина.Про це повідомляють організатори фестивалю на офіційній фейсбук-сторінці."Друзі, щиро просимо вибачення за незручності, якщо ви просто собі їхали на Ковель, а тут вас спіткала «Волинська Голландія». Не будемо приховувати, що нам радісно з такого ажіотажу навколо нашого фестивалю, але такий наплив відвідувачів став несподіванкою навіть для нас!Тому організатори фестивалю просять тих, хто ще планує потрапити сьогодні на фестиваль, зважати на ускладнений рух.Нагадаємо, квітковий фестивальВідвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.Вартість квитків:дорослий - 50 грн;дитячий - 30 грн (6-14р);пільговий - безкоштовний.Фото - газета "Волинь"