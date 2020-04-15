Поблизу Луцька сталася ДТП: водій одного з авто збив дорожній знак.ФОТО
Сьогодні, 21:36
Сьогодні, 16 травня, надвечір в селі Забороль Луцького району сталася аварія. Після зіткнення одна з автівок виїхала на узбіччя і збила дорожній знак.
За попередньою інформацією, постраждалих не має. На місці події працює патрульна поліція, яка і з’ясує усі обставини аварії.
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За попередньою інформацією, постраждалих не має. На місці події працює патрульна поліція, яка і з’ясує усі обставини аварії.
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