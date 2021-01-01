17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, а також почався Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН.
Сьогодні відзначають день народження журналіст Андрій Лучик, начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльний волинський композитор Любов Мілевич. Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
У понеділок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Панас, Кирило, Микита, Никифор, Пелагея, Мирослава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сьогодні не варто дарувати перли – це до сліз.
• Тому, хто тримає курей і півнів, потрібно пам'ятати про те, що в цей день їх не можна різати, готувати і їсти.
• 17 травня не рекомендується бавитися з вогнем і холодною зброєю.
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Сьогодні відзначають день народження журналіст Андрій Лучик, начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльний волинський композитор Любов Мілевич. Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
У понеділок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Панас, Кирило, Микита, Никифор, Пелагея, Мирослава. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Сьогодні не варто дарувати перли – це до сліз.
• Тому, хто тримає курей і півнів, потрібно пам'ятати про те, що в цей день їх не можна різати, готувати і їсти.
• 17 травня не рекомендується бавитися з вогнем і холодною зброєю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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