У синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 130 постраждалих.ВІДЕО
Сьогодні, 02:22
Внаслідок обвалення трибуни в синагозі ізраїльського міста Гіват-Зеєв двоє людей загинули і понад 130 постраждали.
Про це пише "Українська правда".
За словами медиків, 132 людини були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.
П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.
У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.
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Про це пише "Українська правда".
За словами медиків, 132 людини були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.
П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.
У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.
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