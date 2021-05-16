У синагозі Ізраїлю обвалилася трибуна: є загиблі, більше 130 постраждалих.ВІДЕО



Про це пише "



За словами медиків, 132 людини були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.



П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.



У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок обвалення трибуни в синагозі ізраїльського міста Гіват-Зеєв двоє людей загинули і понад 130 постраждали.Про це пише " Українська правда ".За словами медиків, 132 людини були евакуйовані до лікарень зі зруйнованих трибун в Гіват-Зеєв.П'ятеро з них перебувають у важкому стані, вісім отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта – легкі.У деяких великих синагогах є трибуни, які заповнені прихожанами, які стоять або танцюють. Вони оточують центральний стіл, за яким сидять лідери громади.

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