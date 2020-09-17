Мрія інвестора: як комерційна нерухомість примножує статки*

Багато хто з нас чув, що інвестиції – кращий спосіб захистити захистити свої заощадження. Часто радять інвестувати в нерухомість. Як це можна зробити, розповімо на прикладі кварталу нових лучанНайочевидніший спосіб – купити комерційну нерухомість для свого бізнесу. При такому варіанті ви стаєте власником приміщення і більше не платите за оренду майданчика для розвитку свого бізнесу. При цьому таке приміщення можна використовувати і в інших цілях, якщо вирішите перенести свій бізнес на інший майданчик.Наступний спосіб – це здача комерційної нерухомості в оренду. У цьому варіанті ви вже не економите на оренді для свого бізнесу, а заробляєте щомісячний дохід. Попит на оренду є завжди, адже на старті бізнесу оренда – більш доступний варіант.Також можливий спосіб інвестування – покупка комерційних площ на етапі будівництва і продаж їх за вищою ціною після здачі будинку. Таким чином ви заробите на різниці в ціні. А якщо перед продажем зробите ремонт в приміщенні, ваш дохід збільшиться.Торгівельні майданчики першого поверху. Таке приміщення можна купити для магазину одягу, аксесуарів, домашнього текстилю або будь-якого іншого. Ці площі дозволять комфортно розмістити вітрини з будь-якою продукцією. Комерційні площі ідеальні для офісних приміщень, в них можна розмістити різні види бізнесу. На площі від 25 метрів квадратних можуть розміститися масажні чи косметологічні кабінети, стоматології, хімчистки, ремонт комп’ютерної техніки, коворкінги або IT-компанії, і це тільки деякі з можливих варіантів використання приміщень.Своєю привабливістю для клієнтів будь-якого бізнесу. Комплекс розиашований у центральному районі міста, поруч – хороша транспортна розв’язка, вокзали, розважальні комплекси. Кожен день повз комплекс проходять жителі району і гості міста. Цей великий потік людей, може потенційно стати вашими клієнтами.Також будинки вигідно вирізняються на тлі навколишньої забудови своїм сучасним яскравим фасадом. Ваш бізнес буде легко знайти, комплекс відомий у місті. Панорамне скління в магазинах і офісах дасть можливість робити великі вітрини і рекламні вивіски, тим самим залучаючи більшу кількість клієнтів.Комфорт у приміщенні в зимовий період гарантує індивідуальне опалення. Високі стелі дозволять створити в офісах і магазинах затишок, а значить клієнтам завжди буде приємно повернутися. Наявність підземного та наземного паркінгу дозволить клієнтам комфортно добиратися до вас на автомобілях і не хвилюватися про паркування.Якщо комерційні приміщення «Dream Town» виявляться недостатньої площі для ваших проектів – вам запропонують варіанти об’єднання кількох сусідніх приміщень. Так можна організувати ідеальний простір для будь-якого бізнесу.Найчастіше шукають невеликі приміщення для оренди. Це пов’язано зі стрімким розвитком малого бізнесу. Для здачі в оренду краще вибрати мінімалістичний ремонт в світлих тонах, такий варіант буде легше адаптувати під будь-який бізнес. Комерційні площі можна здавати в суборенду кільком невеличким бізнесам з подібною цільовою аудиторією. Або здавати окреме робоче місце в ній. Цей варіант підійде для здачі робочого місця фрілансерам, можна організувати конференц-зал або фотостудію, при такому варіанті потрібно подбати про наявність адміністратора.