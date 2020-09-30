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У Нідерландах відбулася церемонія відкриття Євробачення-2021.ВІДЕО

У Нідерландах відбулася церемонія відкриття Євробачення-2021.ВІДЕО
У нідерландському місті Роттердам відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021.
Про це повідомляє Укрінформ.

Церемонія відкриття відбулася на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam.

Учасники конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою довжиною 210 м.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбуватиметься з 18 по 22 травня. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".

18 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2021, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Go_A виступить з піснею Shum у першому півфіналі під № 15.


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Теги: Євробачення2021, НІдерланди, церемонія відкриття
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