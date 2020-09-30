У Нідерландах відбулася церемонія відкриття Євробачення-2021.ВІДЕО



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Церемонія відкриття відбулася на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam.



Учасники конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою довжиною 210 м.



Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбуватиметься з 18 по 22 травня. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".



18 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2021, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.



Go_A виступить з піснею Shum у першому півфіналі під № 15.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нідерландському місті Роттердам відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021.Про це повідомляє Укрінформ Церемонія відкриття відбулася на території круїзного термінала Cruise Terminal Rotterdam.Учасники конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою довжиною 210 м.Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбуватиметься з 18 по 22 травня. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею "Шум".18 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2021, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.Go_A виступить з піснею Shum у першому півфіналі під № 15.

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