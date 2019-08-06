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На Волиін почали маркувати туристичні маршрути

На Волиін почали маркувати туристичні маршрути
На Волині маркують напрямок історико-культурного екомаршруту «Волинський спадок».
Про це Громадському.Волинь розповів керівник проєкту Павло Данильчук.

«Команда «Волинської фундації» прокладає на місцевості зручний напрямок руху для майбутніх туристів, пов’язуючи між собою об‘єкти історії та природи. Щоб кожна частина маршруту була цікавою для проходження», – розповів він.

Зараз відбувається процес нанесення туристичної марки на природні та штучні об’єкти у відповідних місцях. Згодом буде встановлення інформаційних стендів.

Спеціаліст зі створення та маркування туристичних шляхів Тарас Сиротюк додає, що під час цієї «польової» роботи є позитивне ставлення місцевого населення.

«Люди підходять, цікавляться і дуже приємно, що це виключно позитивні відгуки», – каже Тарас.

Раніше повідомлялося, що історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.

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Теги: маркування, Данильчук, Сиротюк, Волинські фундації
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