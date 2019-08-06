На Волині почали маркувати туристичні маршрути



Про це Павло Данильчук.



«Команда «Волинської фундації» прокладає на місцевості зручний напрямок руху для майбутніх туристів, пов’язуючи між собою об‘єкти історії та природи. Щоб кожна частина маршруту була цікавою для проходження», – розповів він.



Зараз відбувається процес нанесення туристичної марки на природні та штучні об’єкти у відповідних місцях. Згодом буде встановлення інформаційних стендів.



Спеціаліст зі створення та маркування туристичних шляхів Тарас Сиротюк додає, що під час цієї «польової» роботи є позитивне ставлення місцевого населення.



«Люди підходять, цікавляться і дуже приємно, що це виключно позитивні відгуки», – каже Тарас.



Раніше повідомлялося, що історико-культурний екомаршрут матиме протяжність близько 150 кілометрів. Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині маркують напрямок історико-культурного екомаршруту «Волинський спадок».Про це Громадському.Волинь розповів керівник проєкту«Команда «Волинської фундації» прокладає на місцевості зручний напрямок руху для майбутніх туристів, пов’язуючи між собою об‘єкти історії та природи. Щоб кожна частина маршруту була цікавою для проходження», – розповів він.Зараз відбувається процес нанесення туристичної марки на природні та штучні об’єкти у відповідних місцях. Згодом буде встановлення інформаційних стендів.Спеціаліст зі створення та маркування туристичних шляхівдодає, що під час цієї «польової» роботи є позитивне ставлення місцевого населення.«Люди підходять, цікавляться і дуже приємно, що це виключно позитивні відгуки», – каже Тарас.Раніше повідомлялося,Пролягатиме територіями чотирьох суміжних громад Волинської та Рівненської областей, зокрема – через смт Олика, Цумань, Клевань, с. Деражне, Білів, Пересопницю.

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