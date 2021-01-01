На замітку пасажирам: перелік зобов’язань «Укрзалізниці», про які ми часто не здогадуємося









Так, проїзний документ (навіть в електронному вигляді), є страховкою пасажира на підставі якого він може розраховувати на отримання страхової суми в разі нещасного випадку.



Всі ліки з аптечки вагона, а також кип'ячена вода надається пасажирам безкоштовно.



Використання розеток у вагонах поїзда безкоштовне в будь-який час, незалежно від того, стоїть або їде поїзд. Якщо у вагоні немає розеток, то пасажир має право скористатися ними у вагоні вищого класу.



Температура повітря у вагоні повинна бути комфортною для поїздки. Якщо у вашому вагоні занадто жарко або навпаки холодно - викликайте начальника поїзда і вимагайте дотримання правових норм перевезення пасажирів. Якщо раптом температура не відповідає созонно-нормативній, то вам можуть безкоштовно надати місце в іншому вагоні, навіть з класом вище.



Комплект постільної білизни повинен бути в опломбованому або прошититому, із закладкою спеціального ярлика, конверті. Тому надірваний або пошкоджений пакет з білизною ви маєте повне право замінити на герметичий, а погано випране - на чисте. Якщо раптом всі комплекти погані, вам повинні принести нормальний зі спального вагона.



Наявність мила і туалетного паперу в туалетах вагонів є обов'язкова.



На вокзалі всі пасажири з квитками мають право безперешкодного і безкоштовного проходу в зали очікування, операційний зал і використання підземних і надземних переходів.



При наявності квитка (в тому числі електронного) пасажири мають право безкоштовно користуватися туалетами на всіх вокзалах по шляху прямування поїзда.



Платні туалети і платні зали очікування підвищеного комфорту або з додатковими послугами на вокзалах можуть відкриватися тільки при наявності безкоштовних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Купуючи залізничний квиток, пасажири зазвичай просто не знають, на які, крім стандартних, послуги вони мають право. «Юридична газета» розповіла про перелік невідомих зобов'язань «Укрзалізниці» перед пасажирами.Так, проїзний документ (навіть в електронному вигляді), є страховкою пасажира на підставі якого він може розраховувати на отримання страхової суми в разі нещасного випадку.Всі ліки з аптечки вагона, а також кип'ячена вода надається пасажирам безкоштовно.Використання розеток у вагонах поїзда безкоштовне в будь-який час, незалежно від того, стоїть або їде поїзд. Якщо у вагоні немає розеток, то пасажир має право скористатися ними у вагоні вищого класу.Температура повітря у вагоні повинна бути комфортною для поїздки. Якщо у вашому вагоні занадто жарко або навпаки холодно - викликайте начальника поїзда і вимагайте дотримання правових норм перевезення пасажирів. Якщо раптом температура не відповідає созонно-нормативній, то вам можуть безкоштовно надати місце в іншому вагоні, навіть з класом вище.Комплект постільної білизни повинен бути в опломбованому або прошититому, із закладкою спеціального ярлика, конверті. Тому надірваний або пошкоджений пакет з білизною ви маєте повне право замінити на герметичий, а погано випране - на чисте. Якщо раптом всі комплекти погані, вам повинні принести нормальний зі спального вагона.Наявність мила і туалетного паперу в туалетах вагонів є обов'язкова.На вокзалі всі пасажири з квитками мають право безперешкодного і безкоштовного проходу в зали очікування, операційний зал і використання підземних і надземних переходів.При наявності квитка (в тому числі електронного) пасажири мають право безкоштовно користуватися туалетами на всіх вокзалах по шляху прямування поїзда.Платні туалети і платні зали очікування підвищеного комфорту або з додатковими послугами на вокзалах можуть відкриватися тільки при наявності безкоштовних.

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