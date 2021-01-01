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На замітку пасажирам: перелік зобов’язань «Укрзалізниці», про які ми часто не здогадуємося

На замітку пасажирам: перелік зобов’язань «Укрзалізниці», про які ми часто не здогадуємося
Купуючи залізничний квиток, пасажири зазвичай просто не знають, на які, крім стандартних, послуги вони мають право.

«Юридична газета» розповіла про перелік невідомих зобов'язань «Укрзалізниці» перед пасажирами.

Так, проїзний документ (навіть в електронному вигляді), є страховкою пасажира на підставі якого він може розраховувати на отримання страхової суми в разі нещасного випадку.

Всі ліки з аптечки вагона, а також кип'ячена вода надається пасажирам безкоштовно.

Використання розеток у вагонах поїзда безкоштовне в будь-який час, незалежно від того, стоїть або їде поїзд. Якщо у вагоні немає розеток, то пасажир має право скористатися ними у вагоні вищого класу.

Температура повітря у вагоні повинна бути комфортною для поїздки. Якщо у вашому вагоні занадто жарко або навпаки холодно - викликайте начальника поїзда і вимагайте дотримання правових норм перевезення пасажирів. Якщо раптом температура не відповідає созонно-нормативній, то вам можуть безкоштовно надати місце в іншому вагоні, навіть з класом вище.

Комплект постільної білизни повинен бути в опломбованому або прошититому, із закладкою спеціального ярлика, конверті. Тому надірваний або пошкоджений пакет з білизною ви маєте повне право замінити на герметичий, а погано випране - на чисте. Якщо раптом всі комплекти погані, вам повинні принести нормальний зі спального вагона.

Наявність мила і туалетного паперу в туалетах вагонів є обов'язкова.

На вокзалі всі пасажири з квитками мають право безперешкодного і безкоштовного проходу в зали очікування, операційний зал і використання підземних і надземних переходів.

При наявності квитка (в тому числі електронного) пасажири мають право безкоштовно користуватися туалетами на всіх вокзалах по шляху прямування поїзда.

Платні туалети і платні зали очікування підвищеного комфорту або з додатковими послугами на вокзалах можуть відкриватися тільки при наявності безкоштовних.


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Теги: Укрзалізниця, права пасажира, зобов’язання залізниці
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