Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
2136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 17 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 260 осіб;
летальних випадків – 109;
одужало – 6 869 осіб;
здійснили тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 156 000 осіб;
одужало – 1 864 593 особи;
летальних випадків – 48 184;
провели ПЛР-тестувань – 9 851 754.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та
Одеській (134) областях.
Вакцинація в Україні:
2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.
940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
Закарпатська область – 10 випадків/ 41 щеплення;
Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 17 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 260 осіб;
летальних випадків – 109;
одужало – 6 869 осіб;
здійснили тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 156 000 осіб;
одужало – 1 864 593 особи;
летальних випадків – 48 184;
провели ПЛР-тестувань – 9 851 754.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та
Одеській (134) областях.
Вакцинація в Україні:
2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.
940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;
Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;
Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;
Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;
Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;
Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;
Закарпатська область – 10 випадків/ 41 щеплення;
Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;
Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;
Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;
Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;
Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;
Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;
Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;
Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;
Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;
Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;
Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;
Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;
Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;
Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;
Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;
Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;
Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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