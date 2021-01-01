Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

2136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 17 травня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 260 осіб;летальних випадків – 109;одужало – 6 869 осіб;здійснили тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 156 000 осіб;одужало – 1 864 593 особи;летальних випадків – 48 184;провели ПЛР-тестувань – 9 851 754.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) таОдеській (134) областях.Вакцинація в Україні:2 230 людей щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.940 160 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 18 394 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.Станом на 16 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 857 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 102 випадки/ 58 щеплень;Вінницька область – 37 випадків/ 111 щеплень;Волинська область – 102 випадки/ 182 щеплення;Дніпропетровська область – 134 випадки/ 15 щеплень;Донецька область – 190 випадків/ 17 щеплень;Житомирська область – 93 випадки/ 118 щеплень;Закарпатська область – 10 випадків/ 41 щеплення;Запорізька область – 98 випадків/ 10 щеплень;Івано-Франківська область – 42 випадки/ 104 щеплення;Київська область – 97 випадків/ 17 щеплень;Кіровоградська область – 4 випадки/ 0 щеплень;Луганська область – 10 випадків/ 90 щеплень;Львівська область – 104 випадки/ 37 щеплень;Миколаївська область – 122 випадки/ 15 щеплень;Одеська область – 134 випадки/ 130 щеплень;Полтавська область – 62 випадки/ 42 щеплення;Рівненська область – 182 випадки/ 78 щеплень;Сумська область – 137 випадків/ 190 щеплень;Тернопільська область – 59 випадків/ 110 щеплень;Харківська область – 89 випадків/ 341 щеплення;Херсонська область – 114 випадків/ 106 щеплень;Хмельницька область – 12 випадків/ 162 щеплення;Черкаська область – 113 випадків/ 56 щеплень;Чернівецька область – 59 випадків/ 116 щеплень;Чернігівська область – 30 випадків/ 84 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.