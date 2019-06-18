Від сьогодні через ремонт частково перекриють рух на проспекті Волі у Луцьку





Про це повідомляють на сайті мерії.



Станом на сьогодні тривають



На ділянці від Київського майдану в напрямку до вулиці Сенатора тривають роботи із влаштування паркомісць.



З 17 травня запланували частково перекрити рух транспорту почергово по одній смузі на ділянці від Київського майдану до вулиці Шопена. Тут проведуть заміну інженерних мереж. Роботи запланували виконати до 1 липня.



З 1 червня запланували розпочати заміну дорожнього покриття на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до вулиці Сенатора. Під час проведення цих робіт дозволять рух лише громадського транспорту. Роботи хочуть виконати до 1 липня.



Відповідно до розроблених схем руху, об’їзд буде здійснюватися вулицями Глушець та Коперника.

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