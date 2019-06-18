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Від сьогодні через ремонт частково перекриють рух на проспекті Волі у Луцьку

Від сьогодні через ремонт частково перекриють рух на проспекті Волі у Луцьку
У Луцьку розпочали капітальний ремонт проспекту Волі.

Про це повідомляють на сайті мерії.

Станом на сьогодні тривають підготовчі роботи до перенесення інженерних мереж на проспекті Волі (ділянка від вулиці Шопена до вулиці Сенатора (непарна сторона). Тут частково обмежили рух транспортних засобів.

На ділянці від Київського майдану в напрямку до вулиці Сенатора тривають роботи із влаштування паркомісць.

З 17 травня запланували частково перекрити рух транспорту почергово по одній смузі на ділянці від Київського майдану до вулиці Шопена. Тут проведуть заміну інженерних мереж. Роботи запланували виконати до 1 липня.

З 1 червня запланували розпочати заміну дорожнього покриття на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до вулиці Сенатора. Під час проведення цих робіт дозволять рух лише громадського транспорту. Роботи хочуть виконати до 1 липня.

Відповідно до розроблених схем руху, об’їзд буде здійснюватися вулицями Глушець та Коперника.

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Теги: ремонт, проспект Волі, Луцьк, варте уваги
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