На Волині за добу – 12 смертей від коронавірусу

За останню добу на Волині зареєстрували 102 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 7).Одужало за добу – 149 осіб, летальних випадків – 12, про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 59 745 підтверджених випадків COVID-19, з них 3109 у дітей та 3539 у медичних працівників. Одужало 54 609 осіб, з них 2673 дитини та 3220 медичних працівників. 1092 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків. Кількість активних хворих – 4044.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м. Луцьк, Луцького, Ковельського, Турійського та Володимир -Волинського районів (захворіли 5 учнів та 8 педагогів). Нині продовжують хворіти 123 учні та 169 працівників закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 66 398 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 96 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 232 910 осіб. За минулу добу обстежили – 180 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 87 та приватними лабораторіями – 42.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 162 395 осіб. За минулу добу — 9 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 9.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 23471 щеплення, в тому числі за 16 травня 2021 року — 182.