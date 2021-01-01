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На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю

На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю
Учора, 16 травня, о 05:21 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гредьки Дубівської сільської громади Ковельського району: горів дерев’яний житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що на місці події працювали рятувальники 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи та Доротище.

На момент прибуття вогнеборців пожежа, що виникла в кухні, поширилася на меблі й хатні речі, сягнула перекриття й покрівлі. На місці пожежі виявили тіло 56-річного чоловіка з інвалідністю. Горіння ліквідоване.

Обставини загибелі людини встановлюють. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем загиблого.

Зображення ілюстративне

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Теги: пожежа, загибель
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