На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю





Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Інформують, що на місці події працювали рятувальники 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи та Доротище.



На момент прибуття вогнеборців пожежа, що виникла в кухні, поширилася на меблі й хатні речі, сягнула перекриття й покрівлі. На місці пожежі виявили тіло 56-річного чоловіка з інвалідністю. Горіння ліквідоване.



Обставини загибелі людини встановлюють. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем загиблого.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 травня, о 05:21 надійшло повідомлення про пожежу в селі Гредьки Дубівської сільської громади Ковельського району: горів дерев’яний житловий будинок.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.Інформують, що на місці події працювали рятувальники 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля, працівники місцевої пожежної охорони сіл Облапи та Доротище.На момент прибуття вогнеборців пожежа, що виникла в кухні, поширилася на меблі й хатні речі, сягнула перекриття й покрівлі. На місці пожежі виявили тіло 56-річного чоловіка з інвалідністю. Горіння ліквідоване.Обставини загибелі людини встановлюють. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію