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Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину

Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину
Машиніст потяга «Луцьк – Чернівці» збив людину.

Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

15 травня о 20:20 годині-16 травня о 06:30 годині машиніст поїзда 701 Луцьк-Чернівці, проїжджаючи через село Завалля Івано-Франківської області, вчинив наїзд на пішохода-жителя села.

Потерпілого доставили в Снятинську ЦРЛ.

Фото - ілюстративне

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Теги: поїзд, Луцьк-Чернівці, збили людину, село Завалля
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Коментарі 1
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А машиніст по дорозі їде і може звернути або різко загальмувати?! Хто взагалі по коліях ходить, щоб потім їх збивали? Навчиться правильно писати!!!
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