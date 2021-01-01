Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину
Сьогодні, 10:22
Машиніст потяга «Луцьк – Чернівці» збив людину.
Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.
15 травня о 20:20 годині-16 травня о 06:30 годині машиніст поїзда 701 Луцьк-Чернівці, проїжджаючи через село Завалля Івано-Франківської області, вчинив наїзд на пішохода-жителя села.
Потерпілого доставили в Снятинську ЦРЛ.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.
15 травня о 20:20 годині-16 травня о 06:30 годині машиніст поїзда 701 Луцьк-Чернівці, проїжджаючи через село Завалля Івано-Франківської області, вчинив наїзд на пішохода-жителя села.
Потерпілого доставили в Снятинську ЦРЛ.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А машиніст по дорозі їде і може звернути або різко загальмувати?! Хто взагалі по коліях ходить, щоб потім їх збивали? Навчиться правильно писати!!!
Вибір редактора
Останні новини
Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину
Сьогодні, 10:22
На Волині у пожежі загинув чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:47
На Волині за добу – 12 смертей від коронавірусу
Сьогодні, 09:29