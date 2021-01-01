Поїзд «Луцьк – Чернівці» збив людину





Про це



15 травня о 20:20 годині-16 травня о 06:30 годині машиніст поїзда 701 Луцьк-Чернівці, проїжджаючи через село Завалля Івано-Франківської області, вчинив наїзд на пішохода-жителя села.



Потерпілого доставили в Снятинську ЦРЛ.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Машиніст потяга «Луцьк – Чернівці» збив людину.Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.15 травня о 20:20 годині-16 травня о 06:30 годині машиніст поїзда 701 Луцьк-Чернівці, проїжджаючи через село Завалля Івано-Франківської області, вчинив наїзд на пішохода-жителя села.Потерпілого доставили в Снятинську ЦРЛ.

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