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Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану

Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану
У Ковелі у раніше судимого чоловіка поліцейські вилучили марихуану.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

У суботу, 15 травня, оперативники спільно із співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю області вилучили за місцем проживання раніше судимого 29-річного ковельчанина 10 г канабісу та 30 рослин коноплі.

Вилучене належить його співмешканці – 32-річній місцевій жительці.

Санкціонований обшук проводився у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вилучені наркотики направили на дослідження. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років обмеження волі.

Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану

Вирощував коноплю замість вазонів: у волинянина вилучили марихуану

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Теги: Волинь, Ковель, наркотики, марихуана, поліція
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