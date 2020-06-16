Дитину шукали сотні людей: на Волині 3-річна дівчинка пішла із дому з вівчаркою і загубилася
Сьогодні, 11:04
Учора, 16 травня, близько 20:30 поліція отримала повідомлення про те, що 3-річна дівчинка пішла в невідомому напрямку разом з вівчаркою, з якою нерозлучна. Через кілька хвилин мати помітила її відсутність і одразу сповістила поліцію.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки підняли по тривозі десятки поліцейських Камінь-Каширського районного відділу поліції, відділення поліції в Маневичах та відділу поліцейської діяльності у Любешові, Луцького районного управління поліції, роти поліції особливого призначення, кінологи, управління карного розшуку, Нацгвардія, працівники ДСНС.
На щастя, дівчинку, яка заблукала з собакою, помітила небайдужа місцева мешканка і забрала до себе. На той момент на пошуки дитини вийшли вже сотні місцевих мешканців, тому інформація про пошуки поширилася швидко.
Ось що розповідає про випадок пані Любов: «Надворі сутеніло, деякі мої діти гралися на вулиці, я виглянула у вікно і побачила незнайому дівчинку з собакою. Ми злякались тварини, але та була спокійна. Я забрала дівчинку в будинок, зігріла, переодягла, бо вона змокла, згубила взуття. Потім запропонувала піти шукати маму, але сусіди її не впізнавали. Дівчинка назвала своє ім’я та імена батьків».
Згодом приїхав чоловік громадянки і також спробував розшукати батьків. Але від інших людей почув, що всіх підняли на пошуки зниклої дівчинки, тому дізнався адресу та привіз її цілою й неушкодженою додому.
На матір поліцейські склали адмінматеріал за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Ще одне повідомлення про зниклу дитину отримали поліцейські Володимира-Волинського. Тут пішла з дому і тривалий час не верталась 13-річна дівчина. На щастя, її поліцейські знайшли швидко і повернули додому. З членами сім’ї провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На пошуки підняли по тривозі десятки поліцейських Камінь-Каширського районного відділу поліції, відділення поліції в Маневичах та відділу поліцейської діяльності у Любешові, Луцького районного управління поліції, роти поліції особливого призначення, кінологи, управління карного розшуку, Нацгвардія, працівники ДСНС.
На щастя, дівчинку, яка заблукала з собакою, помітила небайдужа місцева мешканка і забрала до себе. На той момент на пошуки дитини вийшли вже сотні місцевих мешканців, тому інформація про пошуки поширилася швидко.
Ось що розповідає про випадок пані Любов: «Надворі сутеніло, деякі мої діти гралися на вулиці, я виглянула у вікно і побачила незнайому дівчинку з собакою. Ми злякались тварини, але та була спокійна. Я забрала дівчинку в будинок, зігріла, переодягла, бо вона змокла, згубила взуття. Потім запропонувала піти шукати маму, але сусіди її не впізнавали. Дівчинка назвала своє ім’я та імена батьків».
Згодом приїхав чоловік громадянки і також спробував розшукати батьків. Але від інших людей почув, що всіх підняли на пошуки зниклої дівчинки, тому дізнався адресу та привіз її цілою й неушкодженою додому.
На матір поліцейські склали адмінматеріал за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Ще одне повідомлення про зниклу дитину отримали поліцейські Володимира-Волинського. Тут пішла з дому і тривалий час не верталась 13-річна дівчина. На щастя, її поліцейські знайшли швидко і повернули додому. З членами сім’ї провели профілактичну бесіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 11:23
Дитину шукали сотні людей: на Волині 3-річна дівчинка пішла із дому з вівчаркою і загубилася
Сьогодні, 11:04
Мрія інвестора: як комерційна нерухомість примножує статки*
Сьогодні, 10:50