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Дитину шукали сотні людей: на Волині 3-річна дівчинка пішла із дому з вівчаркою і загубилася

Дитину шукали сотні людей: на Волині 3-річна дівчинка пішла із дому з вівчаркою і загубилася
Учора, 16 травня, близько 20:30 поліція отримала повідомлення про те, що 3-річна дівчинка пішла в невідомому напрямку разом з вівчаркою, з якою нерозлучна. Через кілька хвилин мати помітила її відсутність і одразу сповістила поліцію.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На пошуки підняли по тривозі десятки поліцейських Камінь-Каширського районного відділу поліції, відділення поліції в Маневичах та відділу поліцейської діяльності у Любешові, Луцького районного управління поліції, роти поліції особливого призначення, кінологи, управління карного розшуку, Нацгвардія, працівники ДСНС.

На щастя, дівчинку, яка заблукала з собакою, помітила небайдужа місцева мешканка і забрала до себе. На той момент на пошуки дитини вийшли вже сотні місцевих мешканців, тому інформація про пошуки поширилася швидко.

Ось що розповідає про випадок пані Любов: «Надворі сутеніло, деякі мої діти гралися на вулиці, я виглянула у вікно і побачила незнайому дівчинку з собакою. Ми злякались тварини, але та була спокійна. Я забрала дівчинку в будинок, зігріла, переодягла, бо вона змокла, згубила взуття. Потім запропонувала піти шукати маму, але сусіди її не впізнавали. Дівчинка назвала своє ім’я та імена батьків».

Згодом приїхав чоловік громадянки і також спробував розшукати батьків. Але від інших людей почув, що всіх підняли на пошуки зниклої дівчинки, тому дізнався адресу та привіз її цілою й неушкодженою додому.

На матір поліцейські склали адмінматеріал за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Дитину шукали сотні людей: на Волині 3-річна дівчинка пішла із дому з вівчаркою і загубилася


Ще одне повідомлення про зниклу дитину отримали поліцейські Володимира-Волинського. Тут пішла з дому і тривалий час не верталась 13-річна дівчина. На щастя, її поліцейські знайшли швидко і повернули додому. З членами сім’ї провели профілактичну бесіду.



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Теги: розшук, Маневичі
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