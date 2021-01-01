Вперше на Волині лікарі провели операцію без розрізу дитині із вродженою вадою серця





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У співпраці лікарів Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії (м. Київ) та відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО успішно виконали операцію із закриття відкритої артеріальної (Боталової) протоки. Це кровоносна судина, яка зазвичай закривається після народження дитини упродовж першого дня життя. Якщо закриття не відбулося, через неї продовжує проходити кров. Такий стан є небезпечним, адже з роками призводить до незворотних змін та серйозних патологій серця, легень, нижніх кінцівок.



Вроджену ваду серця 16-річному Миколі Ткачуку зі Старовижівщини діагностували лише в 15-річному віці, коли його почали турбувати болі у серці. Упродовж року хлопчик перебував на черзі для оперативного втручання в столичному медзакладі. А місяць тому звернулись на консультацію у Ковельське МТМО до кардіохірурга Володимира Танського та отримали пропозицію прооперувати хлопчика у Ковелі.



Операцію проводили Аркадій Довгалюк, завідувач відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії центру дитячої кардіології та кардіохірургії спільно з судинним хірургом Олександром Голубом, завідувачем відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО (анестезіолог Тетяна Приходько, медична сестра Тетяна Куничик).



Операція пройшла успішно. Вона була складною. Її проводили під рентгенівським контролем із застосуванням ангіографа, під місцевим знечуленням (без наркозу). Через прокол у стегновій вені і артерії в незакриту протоку встановили оклюдер (маленьку пружинку), яка перекрила потрапляння артеріальної крові у венозне русло.



Нині юний пацієнт почувається добре і готується до виписки з лікарні.















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