На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО





Повідомлення про ДТП надійшло до поліції сьогодні, 17 травня, о 08:15, пише



Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням «Дубно-Рівне», уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього — на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу.



Внаслідок автопригоди до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.



Керманич за зовнішніми ознаками тверезий.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.



Дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирогоща Дубенського району перекинувся рейсовий автобус сполучення "Дубно-Рівне".Повідомлення про ДТП надійшло до поліції сьогодні, 17 травня, о 08:15, пише ГУНП у Рівненській області. Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням «Дубно-Рівне», уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього — на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу.Внаслідок автопригоди до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.Керманич за зовнішніми ознаками тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.Дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію