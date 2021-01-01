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На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО

На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО
У селі Мирогоща Дубенського району перекинувся рейсовий автобус сполучення "Дубно-Рівне".

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції сьогодні, 17 травня, о 08:15, пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням «Дубно-Рівне», уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього — на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди до лікарні доставили чотирьох пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики. Всього у салоні автобуса перебувало орієнтовно 20 осіб.

Керманич за зовнішніми ознаками тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Дорожній рух на вказаній ділянці дороги частково ускладений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.

На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО
На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО
На Рівненщині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами. ФОТО

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Теги: Рівненщина, рейсовий автобус, аварія
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