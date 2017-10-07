Повалені дерева та села без світла: на Любешівщині вирувала негода





Про це повідомляє Любешівська газета

Так, у неділю о 18 год 15 хв на диспетчерський пункт любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що на автомобільній трасі Р-14 поблизу села Шлапань лежить повалене дерево. Тож надзвичайними оперативно взялися провести аварійно-рятувальні роботи на цій ділянці дороги, розчищаючи її, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС Ігор Парчук.



Станом на 9 ранку понеділка була знеструмлена вся так звана Заприп’ятська зона: села Невір, Ветли, Мукошин, Гірки, Гречища та Шлапань. Електролінія напругою 10 кіловат, яка живить згадані населені пункти, була неробочою. Через негоду повивертало дерева, порвало проводи. Крім того, аварійні відключення мали місце у селі Пожіг та хуторі Загребелля біля Цира, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 травня, під вечір Любешівщина потерпала від грози, яка супроводжувалася шквальним вітром.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя".

Так, у неділю о 18 год 15 хв на диспетчерський пункт любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що на автомобільній трасі Р-14 поблизу села Шлапань лежить повалене дерево. Тож надзвичайними оперативно взялися провести аварійно-рятувальні роботи на цій ділянці дороги, розчищаючи її, повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНССтаном на 9 ранку понеділка була знеструмлена вся так звана Заприп’ятська зона: села Невір, Ветли, Мукошин, Гірки, Гречища та Шлапань. Електролінія напругою 10 кіловат, яка живить згадані населені пункти, була неробочою. Через негоду повивертало дерева, порвало проводи. Крім того, аварійні відключення мали місце у селі Пожіг та хуторі Загребелля біля Цира, повідомив директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго»

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