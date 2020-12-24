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У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним хабар у розмірі 400 доларів

У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним хабар у розмірі 400 доларів
На вулиці Кравчука, що у Луцьку, п'яний водій пропонував патрульним неправомірну вигоду.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

У п’ятницю, 14 травня, близько 20 години, на вулиці Кравчука луцькі патрульні зупинили автомобіль Renault Megane, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування із керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння 36-річний водій пройшов на місці у присутності двох свідків. Однак, не погодився із результатом і відмовся прийти огляд у медичному закладі.

Згодом з метою уникнення адміністративної відповідальності водій запропонував і поклав до службового автомобіля неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США. Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій продовжував пропонувати хабар.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції для з’ясування усіх обставин. Також на чоловіка склали адміністративний матеріал за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Наразі за цим фактом слідчими відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

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Теги: Луцьк, вулиця Кравчука, хабар, п'яний водій, патрульні
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