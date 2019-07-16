Волинські легкоатлети привезли медалі з чемпіонату Європи





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



На дистанції 50 км бронзову медаль у здобув Іван Банзерук у складі української чоловічої команди разом з Валерієм Литанюком, Ігорем Главаном та Антоном Радько. Переможцями стала команда Італії, друге місце посіла Німеччина.



На дистанції 20 км срібло виборола Олена Собчук у складі жіночої команди України разом з Анною Шевчук та Людмилою Оляновською. Першість здобула команда Іспанії, третьою стала Італія.



Нагадаємо, що Іван Банзерук та Олена Собчук раніше виконали олімпійський норматив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 травня 2021 року у місті Подебради в Чехії пройшов командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, у якому волинські легкоатлети здобули 2 медалі у скарбничку області.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На дистанції 50 км бронзову медаль у здобуву складі української чоловічої команди разом зта. Переможцями стала команда Італії, друге місце посіла Німеччина.На дистанції 20 км срібло виборолау складі жіночої команди України разом зтаПершість здобула команда Іспанії, третьою стала Італія.Нагадаємо, що Іван Банзерук та Олена Собчук раніше виконали олімпійський норматив.

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