Волинські легкоатлети привезли медалі з чемпіонату Європи
Сьогодні, 12:40
16 травня 2021 року у місті Подебради в Чехії пройшов командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, у якому волинські легкоатлети здобули 2 медалі у скарбничку області.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На дистанції 50 км бронзову медаль у здобув Іван Банзерук у складі української чоловічої команди разом з Валерієм Литанюком, Ігорем Главаном та Антоном Радько. Переможцями стала команда Італії, друге місце посіла Німеччина.
На дистанції 20 км срібло виборола Олена Собчук у складі жіночої команди України разом з Анною Шевчук та Людмилою Оляновською. Першість здобула команда Іспанії, третьою стала Італія.
Нагадаємо, що Іван Банзерук та Олена Собчук раніше виконали олімпійський норматив.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На дистанції 50 км бронзову медаль у здобув Іван Банзерук у складі української чоловічої команди разом з Валерієм Литанюком, Ігорем Главаном та Антоном Радько. Переможцями стала команда Італії, друге місце посіла Німеччина.
На дистанції 20 км срібло виборола Олена Собчук у складі жіночої команди України разом з Анною Шевчук та Людмилою Оляновською. Першість здобула команда Іспанії, третьою стала Італія.
Нагадаємо, що Іван Банзерук та Олена Собчук раніше виконали олімпійський норматив.
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