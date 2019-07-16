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Волинські легкоатлети привезли медалі з чемпіонату Європи

Волинські легкоатлети привезли медалі з чемпіонату Європи
16 травня 2021 року у місті Подебради в Чехії пройшов командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, у якому волинські легкоатлети здобули 2 медалі у скарбничку області.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

На дистанції 50 км бронзову медаль у здобув Іван Банзерук у складі української чоловічої команди разом з Валерієм Литанюком, Ігорем Главаном та Антоном Радько. Переможцями стала команда Італії, друге місце посіла Німеччина.

На дистанції 20 км срібло виборола Олена Собчук у складі жіночої команди України разом з Анною Шевчук та Людмилою Оляновською. Першість здобула команда Іспанії, третьою стала Італія.

Нагадаємо, що Іван Банзерук та Олена Собчук раніше виконали олімпійський норматив.

Волинські легкоатлети привезли медалі з чемпіонату Європи

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Теги: волинські легкоатлети, Чехія, чемпіонат Європи
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