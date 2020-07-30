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Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї

Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї
Меншканець Волині може отримати від трьох до семи років позбавлення волі за незконне зберігання зброї.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У п’ятницю, 14 травня, любомльські оперативники під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 50-річного жителя села Світязь вилучили обріз гвинтівки Мосіна, калібру 7,62 мм та гвинтівку Фенікс 400, калібру 4,5 мм.

Вилучену зброю направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Зауважують, що особу, яка добровільно здала до органів влади зброю та боєприпаси, звільняють від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу України.

Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї

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Теги: Волинь, зброя, поліція
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