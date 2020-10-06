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Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою

Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою
Спортстмени волинської команди РУБІЖ здобули три срібні нагороди на всеукраїнських змаганнях.

Про це інформують на фейсбук-сторінці команди РУБІЖ.

У Києві відбувся Кубок України з рукопашного бою серед чоловіків та Чемпіонат України із зазначеного виду спорту серед юніорів (16-17 років).

У суботу, 15 травня 2021 року, спортсмени волинської команди у дуже яскравих та напружених двобоях вибороли срібні нагороди у розділі «повний контакт»:

- Дмитро Проць (юніори, до 70 кг);
- Роман Михалик (чоловіки, до 65 кг);
- Дмитро Щурук (чоловіки, до 70 кг).

«Класний результат забезпечено спортивною самовідданістю наших спортсменів та традиційно високим рівнем підготовки вихованців у клубах «Бусідо» та «Інсайт».

Шана та повага за підготовку учнів та сприяння у гідному виступі команди Волинської області Дмитрук Щуруку, Віталію Трикозу, Дмитру Грисюку, В'ячеславу Паліївцю, Ігорю Веремію та Сергію Гузову», - йдеться у повідомленні.

Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою

Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою

Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою

Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою

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Теги: спорт, перемоги, волиняни
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