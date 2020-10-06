Волинські спортсмени вибороли срібні нагороди на змаганнях з рукопашного бою





Про це



У Києві відбувся Кубок України з рукопашного бою серед чоловіків та Чемпіонат України із зазначеного виду спорту серед юніорів (16-17 років).



У суботу, 15 травня 2021 року, спортсмени волинської команди у дуже яскравих та напружених двобоях вибороли срібні нагороди у розділі «повний контакт»:



- Дмитро Проць (юніори, до 70 кг);

- Роман Михалик (чоловіки, до 65 кг);

- Дмитро Щурук (чоловіки, до 70 кг).



«Класний результат забезпечено спортивною самовідданістю наших спортсменів та традиційно високим рівнем підготовки вихованців у клубах «Бусідо» та «Інсайт».



Шана та повага за підготовку учнів та сприяння у гідному виступі команди Волинської області Дмитрук Щуруку, Віталію Трикозу, Дмитру Грисюку, В'ячеславу Паліївцю, Ігорю Веремію та Сергію Гузову», - йдеться у повідомленні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортстмени волинської команди РУБІЖ здобули три срібні нагороди на всеукраїнських змаганнях.Про це інформують на фейсбук-сторінці команди РУБІЖ.У Києві відбувся Кубок України з рукопашного бою серед чоловіків та Чемпіонат України із зазначеного виду спорту серед юніорів (16-17 років).У суботу, 15 травня 2021 року, спортсмени волинської команди у дуже яскравих та напружених двобоях вибороли срібні нагороди у розділі «повний контакт»:(юніори, до 70 кг);(чоловіки, до 65 кг);(чоловіки, до 70 кг).«Класний результат забезпечено спортивною самовідданістю наших спортсменів та традиційно високим рівнем підготовки вихованців у клубах «Бусідо» та «Інсайт».Шана та повага за підготовку учнів та сприяння у гідному виступі команди Волинської області Дмитрук Щуруку, Віталію Трикозу, Дмитру Грисюку, В'ячеславу Паліївцю, Ігорю Веремію та Сергію Гузову», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію