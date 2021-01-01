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На Волині горіли 2 житлові будинки

На Волині горіли 2 житлові будинки
16 травня рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі та на відкритих територіях у Володимир-Волинському та Луцькому районах.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

О 04:49 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Морозовичі Поромівської сільської громади. Горінння, що сягнуло покрівлі й перекриття, поширилося на хатні речі, ліквідували рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі та 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Нововолинська о 06:06. Причина пожежі встановлюється.

Ще одне повідомлення про пожежу у житловому секторі надійшло о 16:27 – горів дерев’яний житловий будинок у м. Горохові. О 13:36 силами рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова та працівників місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка горіння локалізоване, о 13:50 – ліквідоване. Вогонь пошкодив стіну й перекриття на незначній площі. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю від знищення. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

У селі Заріччя Володимир-Волинської міської громади рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського ліквідували пожежу соломи в тюках на відкритій території. Імовірно, пожежу спричинило необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, Волинь, житлові будинки
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