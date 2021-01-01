На Волині – аварія за участю двох вантажівок

У Ковелі на перехресті вулиць Варшавська-Шевченка сталася аварія за участю двох вантажівок.Автопригода трапилася сьогодні, 17 травня, близько 7-ї години ранку, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні, які виїхали на місце події, з’ясували, що водій DAF XF 95 не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Volvo FH 42T з напівпричепом Schmitz Cargobull.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.На водія DAF патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.