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На Волині – аварія за участю двох вантажівок

На Волині – аварія за участю двох вантажівок
У Ковелі на перехресті вулиць Варшавська-Шевченка сталася аварія за участю двох вантажівок.

Автопригода трапилася сьогодні, 17 травня, близько 7-ї години ранку, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які виїхали на місце події, з’ясували, що водій DAF XF 95 не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Volvo FH 42T з напівпричепом Schmitz Cargobull.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками.

На водія DAF патрульні склали адміністративний матеріал за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Ковель, аварія, вантажівки
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