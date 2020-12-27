Повертав і впав: у Луцьку «спалили» п'яного мотоцикліста. ВІДЕО

У Луцьку виявили мотоцикліста, що кермував транспортним засобом напідпитку.Про це інформує патрульні поліція Волинської області.В ніч на 15 травня на вулиці Данила Галицького патрульні помітили як водій мотоцикла, змінюючи напрямок руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр.Чоловік повідомив інспекторам, що травм не отримав, а його транспортний засіб залишився без пошкоджень. Однак під час спілкування у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що 23-річний чоловік керував транспортним засобом не маючи такого права. Окрім цього, на транспортний засіб був відсутній поліс обов’язкового страхування.Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу. Результат — позитивний.Тож на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі поліса обов’язкового страхування наземних транспортних засобів) та ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.