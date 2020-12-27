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Повертав і впав: у Луцьку «спалили» п'яного мотоцикліста. ВІДЕО

Повертав і впав: у Луцьку «спалили» п'яного мотоцикліста. ВІДЕО
У Луцьку виявили мотоцикліста, що кермував транспортним засобом напідпитку.

Про це інформує патрульні поліція Волинської області.

В ніч на 15 травня на вулиці Данила Галицького патрульні помітили як водій мотоцикла, змінюючи напрямок руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр.

Чоловік повідомив інспекторам, що травм не отримав, а його транспортний засіб залишився без пошкоджень. Однак під час спілкування у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння та встановили, що 23-річний чоловік керував транспортним засобом не маючи такого права. Окрім цього, на транспортний засіб був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу. Результат — позитивний.

Тож на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі поліса обов’язкового страхування наземних транспортних засобів) та ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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Теги: мотоцикліст, Луцьк
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