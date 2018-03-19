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Луцькому зоопарку за рік пожертвували більше 30 тисяч гривень

Луцькому зоопарку за рік пожертвували більше 30 тисяч гривень
За рік гості Луцького зоопарку пожертвували на потреби звіринцю 31 534 гривні.

Про це йдеться на сторінці зоопарку у фейсбуці.

Так, минулоріч звітували, що коли у квітні 2020-го відкрили опломбовану ще 31 серпня 2018 року скриньку, то нарахували там 23 766 гривень. Тепер же за рік (з 11 травня минулого року по нинішнє 12 травня) гості звіринцю добровільно пожертвували 31 534 гривні.

Інформують, що напередодні дня Святого Миколая одна з відвідувачок одноосібно подарувала (тобто внесла до скриньки) 10 тисяч гривень.

"А таку щедрість пояснила просто: давно і часто ходить до зоопарку, бачить разючі зміни і, порівнюючи підприємство з тим, яке воно була за попередніх керівників, вирішила долучитися до поступу, "бо тут гроші дійсно йдуть на розвиток", - йдеться в повідомленні.

У зоопарку запевняють, що усі кошти витратяться на добрі справи, які утвердять імідж зоопарку як місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста.

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Теги: зоопарк, гроші, благодійні внески
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