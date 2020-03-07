Матерям з Волині, які втратили синів в АТО, подарували справжнє жіноче свято. ФОТО





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Завершальний етап благодійного соціального проекту «Посміхнись, мамо» відбувся у неділю, 16 травня, а напередодні жінкам робили макіяж, зачіски, манікюр та підбирали вишиті сукні «Едельвіка» у подарунок від партнерів. Тож у святковому образі матері зібралися на обід у ресторації «Вулик», що у селі Новоукраїнка Рівненської області.



Проект відбувся за підтримки Луцької районної ради, Волинської обласної ради, народного депутата Вячеслава Рубльова та меценатів.



Як виник задум створити «Посміхнись, мамо» - розповіла ініціаторка проекту, депутатка райради Василина Сидорчук (Вітовщик):



«Я працюю у Центрі реабілітації учасників бойових дій, мені доводиться спілкуватися із сім’ями загиблих, з дружинами, мамами, батьками… Якось до мене прийшла матір, яка втратила сина в Іловайському котлі, вона 6 місяців не могла його знайти. Мене збентежила і водночас надихнула її історія. Хотілося допомогти цій жінці, зробите щось приємне.



Спільно із громадською організацією «Члени родин загиблих в АТО «Надія» ми обрали 17 мам для участі в проекті «Посміхнись, мамо». Хай не ображаються інші матері, але це лише перший проект, який в майбутньому, сподіваюсь, стане масштабнішим».



До слова, у російсько-українській війні вже загинуло 268 військових з Волині.



В організації проекту їй допомагала ще одна депутатка районної ради Ольга Максим’як.



«Менше місяця тому Василина поділилася зі мною своєю ідеєю – подарувати тепло для мам Героїв, які віддали життя за нашу країну у російсько-українській війні. З того моменту ми фактично і розпочали його реалізацію. Головна мета - подарувати турботу та любов для Мам Героїв. Емоції переповнюють… Ми мріємо, аби кожна мама, знала, що про подвиг їхніх синів ми пам’ятаємо!», - поділилась думками Ольга Максим’як.



Ведучим свята був луцький шоумен Сергій Скулинець, який презентував запрошеним душевні пісні у своєму виконанні, а напередодні – запросив мам до власної студії, де вони разом записали музичну композицію.



Не оминув увагою благодійний проект «Посміхнись, мамо» та долучився фінансово і голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.



«Луцька районна рада показує приклад усій країні завдяки активним депутатам. Акція «Посміхнись, мамо» виникла тому, що у нас часто забувають про матерів загиблих героїв. Мати – це святий символ на усій Землі, а коли син загинув чи безвісти зник, їм потрібно віддати шану. Такою акцією ми даруємо матерям краплину щастя. Для цього не треба багато – всього лише увага тим, хто виховав та, на жаль, втратив своїх синів - захисників України», - сказав голова райради.



Разом із заступниками Тетяною Павловою-Багрійчук та Андрієм Левом Олександр Омельчук вручив подяки матерям загиблих в АТО героїв - за відданість, материнську любов і неоціненний внесок у виховання захисників незалежної України:



Карабан Любові Михайлівні



Войчук Тетяні Володимирівні



Шостак Валентині Іванівні



Курука Вірі Корніївні



Мандзик Ользі Олександрівні



Хомяк Катерині Олександрівні



Шульзі Тетяні Григорівні



Рассказовій Тетяні Миколаївні



Прокопчук Валентині Миколаївні



Чабанчук Любові Іванівні



Василюк Раїсі Олексіївні



Писарук Аллі Григорівні



Климюк Аллі Юхимівні



Камінській Людмилі Леонтівні



Заєць Олені Олександрівні



Плоцидим Галині Василівні



Крат Емілії Володимирівні.



Матері загиблих героїв не стримували сліз і через спогади, і від турботи та теплих слів.



«У кожної з нас є день, який змінив, розділив наше життя, все стало іншим. Ми закрилися від світу. Мені, наприклад, нічого не хотілося, я нікуди не ходила, настільки було боляче і важко. Але милий голосочок Василини якось пролунав у телефоні, вона запрошувала взяти участь у проекті «Посміхнись, мамо!». Сьогодні у пам’яті згадалось усе… Я навіть не стерла із телефону номер сина, у мене є його останнє повідомлення: «Мамуль, вітаю з Днем матері». Це так символічно… Бо і «Посміхнись, мамо» приурочений до Дня матері.



Дякую усім, хто зробив нам це свято, щоб ми посміхнулися. Нам спекотно від ваших теплих слів та подарунків. Ми посміхаємось, можливо через сльози та сум, але йдемо додому щасливими та з купою подарунків та приємних спогадів про цей день», - подякувала організаторам та усім партнерам за свято Людмила Камінська.



ПАРТНЕРИ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ «ПОСМІХНИСЬ, МАМО!»:



1. Рубльов Вячеслав Володимирович – народний депутат України;



2. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад;



3. Голова Луцької районної ради Омельчук Олександр;



4. Депутати Луцької районної ради: Вітовщик-Сидорчук Василина, Максим’як Ольга, Радчук Олександр, Романішин Юрій, Шабала Олександр, Оксана Бугайчук.



5. ФОП Костючко Алла Миколаївна - директор кафе «Вулик»;



6. КП «Луцький центр первинної медичної допомоги», директор Гнетньов Ігор Васильович, депутат Луцької міської ради.



7. Колектив Центру реабілітації Учасників Бойових у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»;



8. Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен, композитор-виконавець Сергій Скулинець;



9. ПРАТ «Едельвіка», голова правління Переходько Юрій Анатолійович, директор з економічного розвитку Антонюк Оксана Віталіївна;



10. Командир військової частини 1141 Національної гвардії України підполковник Гуртовський Василь Васильович;



11. Студія краси Анни Літвінової;



12.«САЛОН КРАСИ ДІВА», майстер з манікюру Жалко Оксана Євгенівна;



13.»САЛОН КРАСИ ДІВА», перукар Главнічек Олена Валентинівна;



14. Перукарня «Юнік стайл», перукар-колорист Мельничук Наталія;



15. Салон краси «Family studio», перукар Віра Мосійчук;



16. Перукар Лариса Нерода;



17. Перукар Бондарук Аліна, салон «БАРБІЯ»;



18. Перукар Тетяна Хайчик;



19. Перукар Ольга Мосійчук;



20. Майстер з манікюру Яна Копюк;



21. Візажист Оксана Шатунова;



22. Ольга Гончарук, засновниця (торгової марки) ТМ Avangard professional;



23. Лінчук Оксана Петрівна, підприємець (побутова хімія, засоби гігієни);



24. Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. Україна», голова правління Лонюк Людмила Віталіївна;



25. Ващук Олена Валеріївна,велнес і спа-терапевт, власниця «Майстерні тіла Олени Кудим»;



26. Яручик Микола Олександрович, депутат Луцької міської ради;



27. Філіпчук Оксана – депутатка Волинської обласної ради;



28. ФОП Смолярчук Тетяна, магазин жіночого одягу «GALLERY» ЦУМ, ТЦ «Луцьк»;



29. Фролова Ірина Віталіївна - студійний фотограф, відео оператор, режисер постановник, кліпмейкер, монтажник;



30. Жіночий рух «За майбутнє»;



31. Салон "Візаж", візажисти: Вікторія Філилець, Юлія Бородінчик, Валентина Мартинчук, Еліна Хлопук, Богдана Василюк, Варвара Гроголь



32. Хотимчук Євген Якович - шеф-редактор ПП «Всеукраїнська газета «Вісник К».



33. Шиба Богдан Павлович - генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для 17 матерів, мешканок Луцького району, які втратили синів у зоні АТО, влаштували справжнє жіноче свято.Про це йдеться на сайті Луцької райради.Завершальний етап благодійного соціального проекту «Посміхнись, мамо» відбувся у неділю, 16 травня, а напередодні жінкам робили макіяж, зачіски, манікюр та підбирали вишиті сукні «Едельвіка» у подарунок від партнерів. Тож у святковому образі матері зібралися на обід у ресторації «Вулик», що у селі Новоукраїнка Рівненської області.Проект відбувся за підтримки Луцької районної ради, Волинської обласної ради, народного депутатата меценатів.Як виник задум створити «Посміхнись, мамо» - розповіла ініціаторка проекту, депутатка райради«Я працюю у Центрі реабілітації учасників бойових дій, мені доводиться спілкуватися із сім’ями загиблих, з дружинами, мамами, батьками… Якось до мене прийшла матір, яка втратила сина в Іловайському котлі, вона 6 місяців не могла його знайти. Мене збентежила і водночас надихнула її історія. Хотілося допомогти цій жінці, зробите щось приємне.Спільно із громадською організацією «Члени родин загиблих в АТО «Надія» ми обрали 17 мам для участі в проекті «Посміхнись, мамо». Хай не ображаються інші матері, але це лише перший проект, який в майбутньому, сподіваюсь, стане масштабнішим».До слова, у російсько-українській війні вже загинуло 268 військових з Волині.В організації проекту їй допомагала ще одна депутатка районної ради«Менше місяця тому Василина поділилася зі мною своєю ідеєю – подарувати тепло для мам Героїв, які віддали життя за нашу країну у російсько-українській війні. З того моменту ми фактично і розпочали його реалізацію. Головна мета - подарувати турботу та любов для Мам Героїв. Емоції переповнюють… Ми мріємо, аби кожна мама, знала, що про подвиг їхніх синів ми пам’ятаємо!», - поділилась думками Ольга Максим’як.Ведучим свята був луцький шоумен, який презентував запрошеним душевні пісні у своєму виконанні, а напередодні – запросив мам до власної студії, де вони разом записали музичну композицію.Не оминув увагою благодійний проект «Посміхнись, мамо» та долучився фінансово і голова Луцької районної ради«Луцька районна рада показує приклад усій країні завдяки активним депутатам. Акція «Посміхнись, мамо» виникла тому, що у нас часто забувають про матерів загиблих героїв. Мати – це святий символ на усій Землі, а коли син загинув чи безвісти зник, їм потрібно віддати шану. Такою акцією ми даруємо матерям краплину щастя. Для цього не треба багато – всього лише увага тим, хто виховав та, на жаль, втратив своїх синів - захисників України», - сказав голова райради.Разом із заступникамитаОлександр Омельчук вручив подяки матерям загиблих в АТО героїв - за відданість, материнську любов і неоціненний внесок у виховання захисників незалежної України:Матері загиблих героїв не стримували сліз і через спогади, і від турботи та теплих слів.«У кожної з нас є день, який змінив, розділив наше життя, все стало іншим. Ми закрилися від світу. Мені, наприклад, нічого не хотілося, я нікуди не ходила, настільки було боляче і важко. Але милий голосочок Василини якось пролунав у телефоні, вона запрошувала взяти участь у проекті «Посміхнись, мамо!». Сьогодні у пам’яті згадалось усе… Я навіть не стерла із телефону номер сина, у мене є його останнє повідомлення: «Мамуль, вітаю з Днем матері». Це так символічно… Бо і «Посміхнись, мамо» приурочений до Дня матері.Дякую усім, хто зробив нам це свято, щоб ми посміхнулися. Нам спекотно від ваших теплих слів та подарунків. Ми посміхаємось, можливо через сльози та сум, але йдемо додому щасливими та з купою подарунків та приємних спогадів про цей день», - подякувала організаторам та усім партнерам за святоПАРТНЕРИ БЛАГОДІЙНОГО ПРОЕКТУ «ПОСМІХНИСЬ, МАМО!»:1. Рубльов Вячеслав Володимирович – народний депутат України;2. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад;3. Голова Луцької районної ради Омельчук Олександр;4. Депутати Луцької районної ради: Вітовщик-Сидорчук Василина, Максим’як Ольга, Радчук Олександр, Романішин Юрій, Шабала Олександр, Оксана Бугайчук.5. ФОП Костючко Алла Миколаївна - директор кафе «Вулик»;6. КП «Луцький центр первинної медичної допомоги», директор Гнетньов Ігор Васильович, депутат Луцької міської ради.7. Колектив Центру реабілітації Учасників Бойових у КП «Луцький центр первинної медичної допомоги»;8. Заслужений артист естрадного мистецтва України, шоумен, композитор-виконавець Сергій Скулинець;9. ПРАТ «Едельвіка», голова правління Переходько Юрій Анатолійович, директор з економічного розвитку Антонюк Оксана Віталіївна;10. Командир військової частини 1141 Національної гвардії України підполковник Гуртовський Василь Васильович;11. Студія краси Анни Літвінової;12.«САЛОН КРАСИ ДІВА», майстер з манікюру Жалко Оксана Євгенівна;13.»САЛОН КРАСИ ДІВА», перукар Главнічек Олена Валентинівна;14. Перукарня «Юнік стайл», перукар-колорист Мельничук Наталія;15. Салон краси «Family studio», перукар Віра Мосійчук;16. Перукар Лариса Нерода;17. Перукар Бондарук Аліна, салон «БАРБІЯ»;18. Перукар Тетяна Хайчик;19. Перукар Ольга Мосійчук;20. Майстер з манікюру Яна Копюк;21. Візажист Оксана Шатунова;22. Ольга Гончарук, засновниця (торгової марки) ТМ Avangard professional;23. Лінчук Оксана Петрівна, підприємець (побутова хімія, засоби гігієни);24. Волинський обласний благодійний фонд «Дитяча місія. Україна», голова правління Лонюк Людмила Віталіївна;25. Ващук Олена Валеріївна,велнес і спа-терапевт, власниця «Майстерні тіла Олени Кудим»;26. Яручик Микола Олександрович, депутат Луцької міської ради;27. Філіпчук Оксана – депутатка Волинської обласної ради;28. ФОП Смолярчук Тетяна, магазин жіночого одягу «GALLERY» ЦУМ, ТЦ «Луцьк»;29. Фролова Ірина Віталіївна - студійний фотограф, відео оператор, режисер постановник, кліпмейкер, монтажник;30. Жіночий рух «За майбутнє»;31. Салон "Візаж", візажисти: Вікторія Філилець, Юлія Бородінчик, Валентина Мартинчук, Еліна Хлопук, Богдана Василюк, Варвара Гроголь32. Хотимчук Євген Якович - шеф-редактор ПП «Всеукраїнська газета «Вісник К».33. Шиба Богдан Павлович - генеральний директор ДП «Волиньстандартметрологія».

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