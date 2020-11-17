Волинянин викрав на автозаправці скутер





Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.



Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Під час оперативно-розшукових дій, відпрацювання території, перегляду камер відеоспостереження правоохоронці швидко встановили напрям пересування зловмисника та затримали причетного до скоєння злочину.



Ним виявився 34-річний мешканець села Милуші Луцького району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.



У скоєному правопорушник зізнався та надав правдиві покази, скутер вилучили та повернули власнику.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Триває досудове розслідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До чергової частини поліції днями звернувся чоловік із заявою про викрадення скутера Honda Dio, який власник залишив поблизу АЗС.Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Під час оперативно-розшукових дій, відпрацювання території, перегляду камер відеоспостереження правоохоронці швидко встановили напрям пересування зловмисника та затримали причетного до скоєння злочину.Ним виявився 34-річний мешканець села Милуші Луцького району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.У скоєному правопорушник зізнався та надав правдиві покази, скутер вилучили та повернули власнику.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Триває досудове розслідування.

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