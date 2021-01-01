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Грози, град та шквальний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

Грози, град та шквальний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
Вже з 18 травня погода в Україні різко погіршиться: на заміну сонцю прийдуть грози. Рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

Про це пише 24 канал.

Негоду слід чекати у всіх областях України. Разом з грозами прийде й незначне похолодання, стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 градусів.

Температура повітря мінімально опуститься до +13 градусів у західних областях, а у східних буде спека – +21...+23 градусів.

Крім того, 18 травня місцями прогнозують град та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Погода 18 травня у Луцьку та Волинській області

Луцьк. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 9-11⁰, вдень - 19-21⁰ тепла.

Область. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 8-13⁰, вдень - 16-21⁰ тепла.


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Теги: погода, прогноз погоди
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