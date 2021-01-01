Грози, град та шквальний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 16:30
Вже з 18 травня погода в Україні різко погіршиться: на заміну сонцю прийдуть грози. Рятувальники оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.
Про це пише 24 канал.
Негоду слід чекати у всіх областях України. Разом з грозами прийде й незначне похолодання, стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 градусів.
Температура повітря мінімально опуститься до +13 градусів у західних областях, а у східних буде спека – +21...+23 градусів.
Крім того, 18 травня місцями прогнозують град та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду.
Погода 18 травня у Луцьку та Волинській області
Луцьк. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 9-11⁰, вдень - 19-21⁰ тепла.
Область. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 8-13⁰, вдень - 16-21⁰ тепла.
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Про це пише 24 канал.
Негоду слід чекати у всіх областях України. Разом з грозами прийде й незначне похолодання, стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 градусів.
Температура повітря мінімально опуститься до +13 градусів у західних областях, а у східних буде спека – +21...+23 градусів.
Крім того, 18 травня місцями прогнозують град та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду.
Погода 18 травня у Луцьку та Волинській області
Луцьк. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 9-11⁰, вдень - 19-21⁰ тепла.
Область. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 8-13⁰, вдень - 16-21⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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