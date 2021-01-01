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Посадовиця Держгеокадастру на Волині завдала державі збитків на понад 25 мільйонів гривень

Посадовиця Держгеокадастру на Волині завдала державі збитків на понад 25 мільйонів гривень
Чиновниця Держгеокадастру на Волині завдала державним інтересам у земельній сфері шкоди на суму понад 25 млн грн.

Про це інформує Житомирська обласна прокуратура.

У п'ятницю, 14 травня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури чиновниці структурного підрозділу Держгеокадастру Волині повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, 37-річна керівниця структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, несумлінно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірила належним чином відомості, внесені до офіційних документів, та надала висновок про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення у межах двох населених пунктів Волині.

Унаслідок цього із державної форми власності безпідставно вибули земельні ділянки загальною площею майже одна тисяча гектарів вартістю понад 25 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Житомирській області за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.

Зауважують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинь, Держгеокадастр, посадовиця, земля, збитки
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