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На Волині затримали вантажівку із незаконною деревиною

На Волині затримали вантажівку із незаконною деревиною
Волинські патрульні виявили, ймовірно, незаконне перевезення деревини.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

У суботу, 15 травня у місті Ковелі на вулиці Володимирській патрульні зупинили вантажний транспортний засіб MAN з напівпричепом Krone, який здійснював перевезення деревини.

Під час перевірки документів у 29-річного водія, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не збігаються із фактичними даними.

Для подальшого встановлення всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

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Теги: Волинь, Ковель, деревина
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