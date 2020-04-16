На Волині затримали вантажівку із незаконною деревиною

Волинські патрульні виявили, ймовірно, незаконне перевезення деревини.Про це інформує патрульна поліція Волині.У суботу, 15 травня у місті Ковелі на вулиці Володимирській патрульні зупинили вантажний транспортний засіб MAN з напівпричепом Krone, який здійснював перевезення деревини.Під час перевірки документів у 29-річного водія, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не збігаються із фактичними даними.Для подальшого встановлення всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.