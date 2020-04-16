На Волині затримали вантажівку із незаконною деревиною
Сьогодні, 17:10
Волинські патрульні виявили, ймовірно, незаконне перевезення деревини.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
У суботу, 15 травня у місті Ковелі на вулиці Володимирській патрульні зупинили вантажний транспортний засіб MAN з напівпричепом Krone, який здійснював перевезення деревини.
Під час перевірки документів у 29-річного водія, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не збігаються із фактичними даними.
Для подальшого встановлення всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
У суботу, 15 травня у місті Ковелі на вулиці Володимирській патрульні зупинили вантажний транспортний засіб MAN з напівпричепом Krone, який здійснював перевезення деревини.
Під час перевірки документів у 29-річного водія, а саме товарно-транспортної накладної на деревину, інспектори встановили, що дані в ній не збігаються із фактичними даними.
Для подальшого встановлення всіх обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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