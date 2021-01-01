Нова студія, онлайн-опитування та ще більше програм: «12 канал» стає ближчим до глядачів





Про минулі і майбутні зміни на каналі у ранковому шоу «Ранок LIVE» розповів керівник 12 каналу Юрій Ричук, повідомляють на сайті



Що означає «стаємо ближче»?





Команда 12 каналу хоче, аби співпраця із аудиторією стала тіснішою, щоб глядачі мали можливість підказувати, радити і критикувати роботу каналу за посередництвом інтернету.



«Прийшовши на канал, я приніс з собою досвід більш як 10-річної роботи в онлайн-медіа. А такі медіа – це коли ти маєш змогу «почути кожного». Інтернет дає можливість чути коментарі твоїх читачів, там можна в режимі онлайн бачити, чути і аналізувати споживачів твого медіа, дослідити і врахувати їхні інтереси тощо. Відповідно ти можеш вдосконалюватися і ставати ліпшим. Тому ми ось такі елементи інтерактиву, онлайн-співпраці намагаємося впроваджувати і на каналі», – розповів Юрій Ричук.



Інтернет-користувачі давно мають змогу переглядати і коментувати як прямі ефіри, так і записи програм у фейсбуці і ютубі. А віднедавна побільшало можливостей і в глядачів ефірного телебачення. У них тепер є можливість голосувати за дискусійні питання під час прямих ефірів, а також телефонувати у студію і безпосередньо спілкуватися з гостями й експертами.



«Будьмо чесними: не всі наші глядачі – активні в інтернеті. І це не причина, щоб їх позбавляти спілкування і можливості реагувати на те, що відбувається в ефірі. Тому ми й запровадили телефонні голосування і дзвінки у студію. Кожен глядач, який не хоче чи не може писати коментарі в інтернеті, має змогу просто зателефонувати до нас і сказати все, що думає», – запевнив Юрій Ричук.



На його думку, це важливо для людей, які не мають доступу до безперебійного інтернету або тих, хто не звик писати коментарі.



«Як показує досвід, такі люди є, вони нам телефонують, ставлять питання і вдячні нам за те, що ми їх чуємо», – зауважив Юрій Ричук.



До слова, на каналі у прямому ефірі виходить ціла низка програм:

- щоденне шоу «Ранок LIVE»,

- «Телемедицина» з Богданом Ковалем,

- «Жіночий клуб» з Наталкою Коваль,

- «Позиція» з Наталкою Коваль,

- «Духовна абетка» з Марією Вавринюк,

- підсумкова аналітична програма «Вечір п’ятниці на 12-му».



Окрім того, щотижня на каналі глядачі дивляться нові випуски власних проектів 12 каналу:

- проєкт журналістських розслідувань Костянтина Яворського «Спецтема»,

- програму «Актуально»,

- мистецьке шоу Тетяни Ярошик «Арт-Вітальня»,

- кулінарний проект «МаShow»,

- хроніку надзвичайних подій «Варта12»,

- програму Луїзи Киримової «Бізнес-Бранч»,

- автомобільне шоу Тараса Гендиса і Марії Швай «Маша і машини»,

- історичну програму Тетяни Яцечко-Блаженко «Ретро-Волинь»,

- програму циклу «Операція «Житло» авторства Марії Андрушко,

- програму Богдана Коваля «По дорозі».



Нова студія



17 травня 12 канал почав роботу у новій студії. Юрій Ричук розповів про її оформлення.



«Студія наша зроблена за принципом циклорами – відсутність кутів і білий колір дає можливість «малювати» на ній безліч варіантів оформлення і використовувати найрізноманітніший реквізит. Наша нова студія – це ніби тло, на якому можна зображувати будь-які твори, емоції, проєкти. Тут не можу не висловити респект нашому технічному директору Максиму Харченку, який був одним з ідейних натхненників і головним куратором втілення проєкту нової студії», – розповів керівник 12 каналу.



А що у планах?



Серед найближчих планів каналу – зміна формату вечірнього випуску новин «ПодіїІнформ», низка нових програм та нові сезони популярних проектів, зокрема, тревел-шоу «Заходеньки».



Окрім того, ми урізноманітнимо форми і подачі інформації в інтернеті – аби користувачам мережі було зручніше.



«До цього часу інтернет для «12 каналу» був фоновим явищем. Ми просто брали наші продукти, які готуємо для ефіру, і викладали їх в інтернет. Але зараз ми у процесі змін і розширення форматів. І ті люди, які звикли черпати інформацію з інтернету, будуть отримувати її зручніше» – наголосив Юрій Ричук.



Про усі новинки і зміни обіцяємо повідомляти своїм глядачам у соцмережах. Усі такі повідомлення будуть об’єднані хештегом #12стаємоближче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 канал запроваджує низку змін, завдання яких – стати ближчим, цікавішим і зрозумілішим для глядача, а також дати можливість самим глядачам впливати на зміст і форму його програм. Зокрема, на каналі стартувала робота нової студії, за останні півроку з’явилася низка нових програм, запровадили онлайн-опитування, а ведучі приймають дзвінки глядачів у студію просто під час ефіру.Про минулі і майбутні зміни на каналі у ранковому шоу «Ранок LIVE» розповів керівник 12 каналу, повідомляють на сайті каналу. Команда 12 каналу хоче, аби співпраця із аудиторією стала тіснішою, щоб глядачі мали можливість підказувати, радити і критикувати роботу каналу за посередництвом інтернету.«Прийшовши на канал, я приніс з собою досвід більш як 10-річної роботи в онлайн-медіа. А такі медіа – це коли ти маєш змогу «почути кожного». Інтернет дає можливість чути коментарі твоїх читачів, там можна в режимі онлайн бачити, чути і аналізувати споживачів твого медіа, дослідити і врахувати їхні інтереси тощо. Відповідно ти можеш вдосконалюватися і ставати ліпшим. Тому ми ось такі елементи інтерактиву, онлайн-співпраці намагаємося впроваджувати і на каналі», – розповів Юрій Ричук.Інтернет-користувачі давно мають змогу переглядати і коментувати як прямі ефіри, так і записи програм у фейсбуці і ютубі. А віднедавна побільшало можливостей і в глядачів ефірного телебачення. У них тепер є можливість голосувати за дискусійні питання під час прямих ефірів, а також телефонувати у студію і безпосередньо спілкуватися з гостями й експертами.«Будьмо чесними: не всі наші глядачі – активні в інтернеті. І це не причина, щоб їх позбавляти спілкування і можливості реагувати на те, що відбувається в ефірі. Тому ми й запровадили телефонні голосування і дзвінки у студію. Кожен глядач, який не хоче чи не може писати коментарі в інтернеті, має змогу просто зателефонувати до нас і сказати все, що думає», – запевнив Юрій Ричук.На його думку, це важливо для людей, які не мають доступу до безперебійного інтернету або тих, хто не звик писати коментарі.«Як показує досвід, такі люди є, вони нам телефонують, ставлять питання і вдячні нам за те, що ми їх чуємо», – зауважив Юрій Ричук.До слова, на каналі у прямому ефірі виходить ціла низка програм:- щоденне шоу «Ранок LIVE»,- «Телемедицина» з Богданом Ковалем,- «Жіночий клуб» з Наталкою Коваль,- «Позиція» з Наталкою Коваль,- «Духовна абетка» з Марією Вавринюк,- підсумкова аналітична програма «Вечір п’ятниці на 12-му».Окрім того, щотижня на каналі глядачі дивляться нові випуски власних проектів 12 каналу:- проєкт журналістських розслідувань Костянтина Яворського «Спецтема»,- програму «Актуально»,- мистецьке шоу Тетяни Ярошик «Арт-Вітальня»,- кулінарний проект «МаShow»,- хроніку надзвичайних подій «Варта12»,- програму Луїзи Киримової «Бізнес-Бранч»,- автомобільне шоу Тараса Гендиса і Марії Швай «Маша і машини»,- історичну програму Тетяни Яцечко-Блаженко «Ретро-Волинь»,- програму циклу «Операція «Житло» авторства Марії Андрушко,- програму Богдана Коваля «По дорозі».17 травня 12 канал почав роботу у новій студії. Юрій Ричук розповів про її оформлення.«Студія наша зроблена за принципом циклорами – відсутність кутів і білий колір дає можливість «малювати» на ній безліч варіантів оформлення і використовувати найрізноманітніший реквізит. Наша нова студія – це ніби тло, на якому можна зображувати будь-які твори, емоції, проєкти. Тут не можу не висловити респект нашому технічному директору Максиму Харченку, який був одним з ідейних натхненників і головним куратором втілення проєкту нової студії», – розповів керівник 12 каналу.Серед найближчих планів каналу – зміна формату вечірнього випуску новин «ПодіїІнформ», низка нових програм та нові сезони популярних проектів, зокрема, тревел-шоу «Заходеньки».Окрім того, ми урізноманітнимо форми і подачі інформації в інтернеті – аби користувачам мережі було зручніше.«До цього часу інтернет для «12 каналу» був фоновим явищем. Ми просто брали наші продукти, які готуємо для ефіру, і викладали їх в інтернет. Але зараз ми у процесі змін і розширення форматів. І ті люди, які звикли черпати інформацію з інтернету, будуть отримувати її зручніше» – наголосив Юрій Ричук.Про усі новинки і зміни обіцяємо повідомляти своїм глядачам у соцмережах. Усі такі повідомлення будуть об’єднані хештегом #12стаємоближче.

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