В Туреччині в автотрощі загинули двоє студентів з України





Про це повідомили на сторінці у Facebook Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ, пише



Як зазначає турецьке видання



"Загинули двоє наших студентів Попов Олександр та Пришко Анастасія. Зовсім юні… Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту… Красива та любляча пара", - йдеться в повідомленні інституту.



За інформацією турецького видання "Hurriyet", автомобільна аварія сталася у місті Денізлі. В автомобілі, який їхав з Анталії, їхали четверо українців. За даними видання, водій не впорався з керуванням, автівка перевернулась.



Олександр Попов загинув на місці, Анастасія Пришко померла в лікарні. Двоє інших українців - дівчина та хлопець - доправлені до лікарні.



Голова студентської ради при облдержадміністрації, колишній студректор СумДУ Микита Ковалевський підтвердив Суспільному, що травмовані - Владислав Зікрань та Анастасія Нестеренко, які також навчалися в СумДУ.



Він також розповів, що друзі загиблих сумчан оголосили про збір коштів для допомоги батькам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє сумських студентів загинули 15 травня в Туреччині в ДТП.Про це повідомили на сторінці у Facebook Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ, пише "Суспільне". Як зазначає турецьке видання "Нurriyet" , в цій автопригоді постраждали ще двоє українців."Загинули двоє наших студентів Попов Олександр та Пришко Анастасія. Зовсім юні… Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту… Красива та любляча пара", - йдеться в повідомленні інституту.За інформацією турецького видання "Hurriyet", автомобільна аварія сталася у місті Денізлі. В автомобілі, який їхав з Анталії, їхали четверо українців. За даними видання, водій не впорався з керуванням, автівка перевернулась.загинув на місці,померла в лікарні. Двоє інших українців - дівчина та хлопець - доправлені до лікарні.Голова студентської ради при облдержадміністрації, колишній студректор СумДУпідтвердив Суспільному, що травмовані -та, які також навчалися в СумДУ.Він також розповів, що друзі загиблих сумчан оголосили про збір коштів для допомоги батькам.

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