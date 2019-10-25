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В Туреччині в автотрощі загинули двоє студентів з України

В Туреччині в автотрощі загинули двоє студентів з України
Двоє сумських студентів загинули 15 травня в Туреччині в ДТП.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ, пише "Суспільне".

Як зазначає турецьке видання"Нurriyet", в цій автопригоді постраждали ще двоє українців.

"Загинули двоє наших студентів Попов Олександр та Пришко Анастасія. Зовсім юні… Найкращі, яскраві, талановиті, цілеспрямовані, активні члени студентського директорату інституту… Красива та любляча пара", - йдеться в повідомленні інституту.

За інформацією турецького видання "Hurriyet", автомобільна аварія сталася у місті Денізлі. В автомобілі, який їхав з Анталії, їхали четверо українців. За даними видання, водій не впорався з керуванням, автівка перевернулась.

Олександр Попов загинув на місці, Анастасія Пришко померла в лікарні. Двоє інших українців - дівчина та хлопець - доправлені до лікарні.

Голова студентської ради при облдержадміністрації, колишній студректор СумДУ Микита Ковалевський підтвердив Суспільному, що травмовані - Владислав Зікрань та Анастасія Нестеренко, які також навчалися в СумДУ.

Він також розповів, що друзі загиблих сумчан оголосили про збір коштів для допомоги батькам.


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Теги: Туреччина, аварія, студенти
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