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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 травня
У Волинській області завтра, 18 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰, вдень 16-21⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у вівторок, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11⁰, вдень 19-21⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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