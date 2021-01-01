Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰, вдень 16-21⁰ тепла.



У Луцьку завтра, у вівторок, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11⁰, вдень 19-21⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 18 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰, вдень 16-21⁰ тепла.У Луцьку завтра, у вівторок, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11⁰, вдень 19-21⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію