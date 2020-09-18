Як народжуються кухні «під ключ». РЕПОРТАЖ ІЗ ВИРОБНИЦТВА MARKSON*

В якому стилі буде оформлений інтер’єр? Які фасади кухонного гарнітура підійдуть найкраще? Що зараз в моді, але водночас - залишиться актуальним на роки? Як облаштувати все стильно і гарно, проте не прогадати з практичним боком і потім комфортно розмістити всю техніку, посуд та запаси продуктів?Ці питання - актуальні для кожного, хто приступає до ремонту кухонь. І щоб допомогти власникам нового житла розібратися в них,підготувала поради від, власника компанії MARKSON. Ця компанія понад 10 років створює кухонні меблі “під ключ”, реалізувала вже більше 250 індивідуальних проектів і має власне виробництво у Луцьку. Саме цех, де народжуються кухні, ми обрали місцем для розмови, аби не тільки поспілкуватися, а й побачити сам процес виготовлення зсередини.“Робота над кухнею починається не тут, на виробництві, а в офісі, - починає екскурсію виробництвом Андрій Гаврилюк. - Спочатку ми створюємо дизайн, малюємо 3Д-макет. Тільки після того, як всі побажання замовника враховано і проект затверджений, ми передаємо його технологам, щоб розробляли технічну документацію. Тоді закуповуємо відповідні матеріали – плити та фурнітуру, і починається процес виробництва”.Перша і основна порада на старті - замовляти кухонні меблі до початку ремонту. Якщо є загальний дизайн інтер’єру, тоді проблем не виникне і ремонтні роботи можна виконувати разом з виготовленням меблів. Проте якщо дизайну немає, тоді кухонний гарнітур варто замовляти до початку робіт. Це дозволить майстрам добре прорахувати відстані та розташування, врахувати усі комунікації, щоб кухня була не тільки гарною, але й функціональною.Якщо ж потрібно виготовити кухню для вже готового приміщення, це обмежує. Тоді доведеться підлаштовуватись під розетки, труби, викладену плитку і т.д. І фактично працювати над тим, щоб вмістити усі потрібні елементи у вже визначений простір.Звертати увагу потрібно також на розміщення колонки чи бойлера. Якщо є можливість - виносити їх в підсобне приміщення чи на лоджию. Якщо такої можливості немає, то хоча б простежити, щоб колонка була розташована на тій самій стіні, де запланований монтаж гарнітура - тоді колонку легше “зашити”.На виробництві кухонь MARKSON - кілька цехів, у кожному з яких поетапно створюють кухонні гарнітури.На першому етапі – відповідно до креслень розрізають плити на деталі для фасаду, а також - виготовляють корпус кухні (каркас).Загалом кухонні фасади роблять із різних матеріалів. Це може бути натуральне дерево, шпоновані панелі, покрите пластиком або фарбоване МДФ (мілкодисперсна фракція; пресована деревина). MARKSON працює в сучасному стилі і використовує або шпоновані фасади, або покрите пластиком чи фарбоване МДФ.Які переваги кожного із цих фасадів? Шпоновані мають вигляд “під дерево”, стійкі до вологи, але не надто стійкі до механічних пошкоджень, потребують ретельного догляду, а також - дорожчі за МДФ. Головний плюс фарбованого МДФ - можливість вибрати будь-який колір і відтінок, а покритого пластиком - стійкість до пошкоджень і сонячних променів.Наступний етап виробництва - поклейка кромки. Цей процес є дуже важливим, адже якщо виконаний неякісно - після попадання вологи чи під дією високої температури кромка відклеїться.Як зрозуміти, чи якісно поклеєна кромка? В першу чергу це видно візуально. Про погану роботу буде свідчити товстий клейовий шов або помітна щілина.Після того, як кромка наклеєна, деталі фрезерують і свердлять отвори для фурнітури.Сама фурнітура - ще один важливий етап, адже неякісно вибрана - теж в майбутньому додасть клопотів на кухні. Шухляди будуть самі по собі виїжджати, дверцята перекошуватися… Щоб такого не трапилося, у MARKSON працюють тільки з перевіреним австрійським виробником фурнітури BLUM і радять усім звертати особливу увагу на те, хто виробник і яку гарантію дає. BLUM, до прикладу, на підйомні механізми гарантує 80 000 циклів відкривань. Якщо припустити, що в день в середньому відкривають одну шафку два десятки разів, то така гарантія означає 10 років!“Якщо є потреба зекономити на виготовленні кухні, то якість фурнітури - точно не той напрямок, на якому варто економити. Краще зробити не 10 шухляд, а 3, чи замість підйомних механізмів догори зробити традиційні дверцята, що відкриваються в сторони, але взяти якісну фурнітуру”, - радить Андрій Гаврилюк.Ще один важливий момент - вибір матеріалу, з якого буде виготовлена стільниця. Популярним зараз є кварцит - штучний матеріал, який стійкий до механічних та хімічних пошкоджень, імітує натуральний камінь, має товщину 20 мм і під нього є можливість підклеїти мийку. Перевага акрилових стільниць - вони повністю безшовні. Виготовлені із керамограніту - взагалі не бояться температури, стійкі до пошкоджень, теж тонкі, виглядають стильно і сучасно.Наступний етап - фінальний, і відбувається він у цеху збірки. У MARKSON складають меблі на виробництві, а вдома в замовника - лише монтують. І радять усім замовникам просити в майстрів саме таку послідовність, адже тоді в квартирі залишається мінімум пилу і після встановлення кухні не потрібно замовляти генеральне прибирання.Ми попросили MARKSON також розповісти про наймодніші тенденції у світі кухонь і поділитися професійними секретами, як облаштувати справді зручний простір для приготування їжі. Ось кілька фактів:- Декілька років тому в дизайні кухонь був модним бетон, але тепер це - неактуально. Зараз активно використовують однотонні панелі і пастельні тони.- Ще донедавна кухні робили під стелю, кількаярусні, з великою кількістю тумбочок. Зараз цей тренд відходить, кухні стають легшими та світлішими. Більш функціональними роблять нижні ящики. Сюди ставлять навіть сушки для посуду. А вгорі - або мінімалістичні полиці, або їх взагалі немає - вкладається плитка і робиться акцент на гарній витяжці.- Для того, щоб нижня частина гарнітура була більш функціональною, її глибину збільшують. Стандартна глибина ящиків - 60 см, але тепер часто додають іще 15-20 см. Таким чином самі ящики стають більш вмісткими, а на стільниці з’являється додаткове місце, щоб розмістити якісь аксесуари, спеції тощо.- Замість тумбочок внизу краще облаштувати ящики-шухляди. Якісна фурнітура - висувні механізми - дозволяють до 70 кг навантаження. - - Перевага шухляд у тому, що є постійний доступ до всіх предметів, які тут розташовані. У той час, як в тумбочках завжди є простір “під стінкою”, куди запихають непотрібні предмети, до яких, зрештою, важко добратися.- Класична висота стільниці - 85 см. Проте її потрібно встановлювати не “по класиці”, а орієнтуючись на ріст господині чи господаря. Найзручніше, коли стільниця розташована на відстані 15-20 см нижче ліктя.- Мийку краще ставити таку, що клеїться під стільницю, щоб не було бортиків. Адже там постійно накопичується сміття.- Якщо господар і господиня - різного росту, то верхні шафки треба робити з підйомним механізмом. Інакше їхнє розташування не вдасться підібрати під ріст обох і хтось обов'язково буде битись головою об дверцята.- Сушку для тарілок зазвичай розміщують під сушкою для стаканів та кружок, але це - незручно. Тарілку можна поставити, тримаючи за низ і при цьому легко дотягтись до верхньої частини тумбочки. А якщо зверху розміщувати стакани і кружки, то ті, що під стінкою - будуть недосяжними.- При виборі виробника кухні в першу чергу звертати увагу на місцевих. По-перше, це патріотично. А, по-друге, зараз у Луцьку майстри мають змогу працювати на сучасному обладнанні, тому якість меблів не буде відрізнятися від кращих світових брендів. А у часі виготовлення та гарантіях при транспортуванні місцеві виробники точно виграють.