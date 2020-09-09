На Волині запрацював санаторій для реабілітації дітей з інвалідністю. ВІДЕО





Про це Олег Лопатін.



Нагадаємо санаторій "Дачний" не працював від початку 2021 року. У закладі не був облаштований інклюзивний вхід та протипожежна сигналізація.



У березні з обласного бюджету для цих цілей виділили мільйон 30 тисяч гривень. Облаштування інклюзивного входу для людей з інвалідністю вже завершили, сигналізацію ще встановлюють.



У санаторії допомогу надають дітям із неврологічною та ортопедичною патологією. До карантину щороку сюди на реабілітацію приїжджали до тисячі дітей, - розповів головний лікар санаторію Олег Лопатін. Цього заїзду приймають 33 дитини, наступного планують реабілітувати - 60.



Керівник закладу каже: "Підписана угода з НСЗУ по пакету реабілітація дітей з неврологічною патологією від 3 років. Пакет підписаний, але фінансування має іти з 1 липня".



Санаторій "Дачний" підпорядковується обласному територіально-медичному об'єднанню захисту материнства і дитинства облради. Голова волинської обласної ради Григорій Недопад каже, що коштів з НСЗУ на фінансування санаторію не вистачатиме, обласна рада дофінансовуватиме заклад з обласного бюджету.



Упродовж трьох місяців, поки санаторій не працював, співробітники закладу були на простої, за соціальною допомогою зверталися у центр зайнятості. Донині грошей не отримали, — каже директор обласного центру зайнятості Роман Романюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У санаторії для дітей з інвалідністю "Дачний" облаштували інклюзивний вхід, встановлюють протипожежну сигналізацію та відновили роботу.Про це Суспільному розповів головний лікар санаторію для дітей з батьками "Дачний"Нагадаємо санаторій "Дачний" не працював від початку 2021 року. У закладі не був облаштований інклюзивний вхід та протипожежна сигналізація.У березні з обласного бюджету для цих цілей виділили мільйон 30 тисяч гривень. Облаштування інклюзивного входу для людей з інвалідністю вже завершили, сигналізацію ще встановлюють.У санаторії допомогу надають дітям із неврологічною та ортопедичною патологією. До карантину щороку сюди на реабілітацію приїжджали до тисячі дітей, - розповів головний лікар санаторію Олег Лопатін. Цього заїзду приймають 33 дитини, наступного планують реабілітувати - 60.Керівник закладу каже: "Підписана угода з НСЗУ по пакету реабілітація дітей з неврологічною патологією від 3 років. Пакет підписаний, але фінансування має іти з 1 липня".Санаторій "Дачний" підпорядковується обласному територіально-медичному об'єднанню захисту материнства і дитинства облради. Голова волинської обласної ради Григорій Недопад каже, що коштів з НСЗУ на фінансування санаторію не вистачатиме, обласна рада дофінансовуватиме заклад з обласного бюджету.Упродовж трьох місяців, поки санаторій не працював, співробітники закладу були на простої, за соціальною допомогою зверталися у центр зайнятості. Донині грошей не отримали, — каже директор обласного центру зайнятості Роман Романюк.

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