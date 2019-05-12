Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону





Змашання тривали три дні і в них взяли участь вихованці СК «Воїн» із Деревка, - пише



У перший суперництва відбувалися із греплінгу серед юнаків 2004-2005 р. н. У результаті Іван Поремчук друге місце.



Наступного дня у змаганнях із панкратіону у категорії 2002-2003 р. Н. Іван Пасич здобув «золото».



А третій, завершальний, день Чемпіонату з панкратіону та грепплінгу для деревківських «воїнів» був найуспішнішим. Адже у розділі «Tradition» Іван Поремчук, Юрій Пасич та Іван Пасич посіли перші місця у своїх вікових та вагових категоріях.

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