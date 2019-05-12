вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону

Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону
Волинські спортсмени стали переможцями чемпіонату України з греплінгу та панкратіону.

Змашання тривали три дні і в них взяли участь вихованці СК «Воїн» із Деревка, - пише "Нове життя".

У перший суперництва відбувалися із греплінгу серед юнаків 2004-2005 р. н. У результаті Іван Поремчук друге місце.

Наступного дня у змаганнях із панкратіону у категорії 2002-2003 р. Н. Іван Пасич здобув «золото».

А третій, завершальний, день Чемпіонату з панкратіону та грепплінгу для деревківських «воїнів» був найуспішнішим. Адже у розділі «Tradition» Іван Поремчук, Юрій Пасич та Іван Пасич посіли перші місця у своїх вікових та вагових категоріях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: панкратіон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону
Сьогодні, 02:17
«Ексволинянин» Хачеріді тренується з «ветеранською» збірною України
Сьогодні, 01:13
«Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Рівненщині нападник порізав жінці обличчя
17 травень, 23:35
Схожі новини
У Луцьку відбудуться змагання з панкратіону та грепплiнгу. ВІДЕО У Луцьку відбудуться змагання з панкратіону та грепплiнгу. ВІДЕО
12 травень, 2019, 15:25
«Ексволинянин» Хачеріді тренується з «ветеранською» збірною України «Ексволинянин» Хачеріді тренується з «ветеранською» збірною України
Сьогодні, 01:13
«Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО «Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
18 травня на Волині: гортаючи календар 18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни стали чемпіонами України з греплінгу та панкратіону
Сьогодні, 02:17
 0
«Ексволинянин» Хачеріді тренується з «ветеранською» збірною України
Сьогодні, 01:13
 0
«Волинську Голландію» показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Рівненщині нападник порізав жінці обличчя
17 травень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8