У Ковелі витратять 36 мільйонів на модернізацію котельні. ФОТО

У місті Ковелі модернізують котельню на вулиці Володимирській, 85.Починаючи з нового опалювального сезону, мешканці одного з найбільших мікрорайонів міста Ковеля отримуватимуть тепло від роботи нового енергоефективного обладнання: ПТМ «Ковельтепло» здійснює реконструкцію котельні по вулиці Володимирській,85, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Наразі уже демонтовано два з трьох газових котлів, які відпрацювали понад 40 років. Їх планують замінити на котли провідної європейської компанії з виробництва систем опалення «Viessmann». Новітні технології мають ряд переваг: ефективне використання палива, виробництво більшого обсягу теплової енергії та нижчий у порівнянні з іншими котлами рівень шкідливих викидів в атмосферу.У лютому міська рада надала дозвіл ПТМ ”Ковельтепло” на одержання фінансового лізингу у сумі 22 мільйони гривень.Підприємство теплових мереж співпрацюватиме з «Укргазбанком», який виступив гарантом та має закупити обладнання для котельні потужністю 18 МВт та надати його в лізинг підприємству. Окрім котлів, придбають лічильники газу, регулятори тиску газу, пристрій захисту від перенапруг, блоки димових каналів та багато інших комплектуючих. Усього 42 позиції.Загальна кошторисна вартість проєкту реконструкції становить 36 з половиною мільйонів гривень.У міському бюджеті цьогоріч на ці потреби передбачено 3 мільйони.Роботи виконуються власними силами підприємства: задіяна ремонтно-будівельна бригада теплоенергетиків. Реконструкцію планують завершити до 1 жовтня, аби з першими холодами подати тепло в оселі ковельчан.Проте містянам не варто хвилюватися, що на час реконструкції котельні по вулиці Володимирській,85, вони залишаться без гарячого водопостачання. Поки триватимуть роботи воду підігріватиме котел, встановлений восени 2019 року, який працює на біопаливі (щепі). Завдяки чому гарячу воду нині отримують мешканці мікрорайону «Сільмаш» та Володимирської. А це - 50 житлових багатоповерхівок.